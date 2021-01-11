Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 10 января 2021 года № 1 "О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 № 159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 № 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от 30.10.2020 № 269, от 15.11.2020 № 281, от 25.11.2020 № 291, от 07.12.2020 № 294, от 24.12.2020 № 303) следующее изменение:

Указ изложить в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В целях предотвращения распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Карачаево-Черкесской Республики режим повышенной готовности.

2. Запретить до особого распоряжения проведение на территории Карачаево-Черкесской Республики публичных и культурно-массовых мероприятий.

3. Установить, что в случае осложнения эпидемической ситуации на территории Карачаево-Черкесской Республики может быть приостановлена деятельность отдельных организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей, в порядке, предусмотренном решениями Президента Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Приостановить до особого распоряжения деятельность ресторанов (залов торжеств) по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий.

5. Организациям общественного питания (ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам и иным организациям (в том числе расположенным в торговых и торгово-развлекательных центрах, иных объектах торговли и (или) оказания услуг) при оказании услуг общественного питания обеспечить соблюдение методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19).

6. Установить, что до особого распоряжения, в период с 23.00 до 6.00 приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос, доставки заказов), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах.

7. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики:

7.1. При осуществлении своей деятельности обеспечить соблюдение требований о социальном дистанцировании, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также соблюдение методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19).

7.2. Организовать перевод не менее 30% работников на удаленный (дистанционный) режим работы с сохранением заработной платы.

Обеспечить принятие решений об установлении численности и состава работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

подлежащих переводу на дистанционный режим работы (в первоочередном порядке беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет и работников старше 60 лет).

7.3. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах и обеспечение их средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, дезинфицирующими средствами и т.п.) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

7.4. Выявлять и не допускать на рабочее место (территорию) работников с признаками инфекционного заболевания.

7.5. Обеспечить ношение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), а также использование перчаток, если это не препятствует рабочей деятельности.

7.6. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

7.7. При поступлении запроса Оперативного штаба незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

7.8. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 8.3 и абзаце первом пункта 9 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

7.9. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 9 настоящего Указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

7.10. Обеспечить применение Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, с учетом реальных возможностей и необходимости работы сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования возглавляемых ими организаций.

7.11. При оказании услуг общественного питания обеспечить расстановку перегородок или расстановку столов на расстоянии 1,5-2 метров.

7.12. Рекомендовать организациям осуществляющим деятельность, связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений (помещений в них), обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой, в том числе, для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

7.13. Субъектами туристического бизнеса, включая пункты общественного питания, спортивно-оздоровительные центры (в том числе термальные источники, пункты проката туристского оборудования и т.п.), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере коллективного и индивидуального размещения (гостиницы (отели), мотели, гостевые дома, коттеджи, хостелы, квартиры, меблированные комнаты, апартаменты), санаторно-курортным организациям обеспечить неукоснительное соблюдение требований Методических рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020 и Методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020.

7.14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по прокату оборудования, обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции всех контактных поверхностей, ежедневно не реже 1 раза в 2 часа, а также дезинфекции оборудования вначале смены и после каждой сдачи в пункт проката.

7.15. Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров канатной дорогой обеспечить:

кабины канатной дороги (вагонетки) постоянным притоком воздуха для возможности проветривания способом, не влияющим на техническую безопасность конструкций (при наличии технической возможности);

нахождение пассажиров в кабине (вагонетке) в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы) на протяжении всего пути следования;

проведение мероприятий по дезинфекции всех контактных поверхностей, кабин (вагонеток), ежедневно не реже 1 раза в 2 часа;

при наличии технической возможности соблюдение правил социального дистанционирования путем рассадки пассажиров на расстоянии не менее 1,5 метров.

7.16. До особого распоряжения не проводить корпоративные мероприятия в коллективах, а также ограничить участие работников в иных массовых мероприятиях.

8. Обязать граждан:

8.1. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

8.2. Посетивших другие субъекты Российской Федерации и прибывших на территорию Карачаево-Черкесской Республики:

8.2.1. Сообщать о своём возвращении в Карачаево-Черкесскую Республику, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" по номеру тел.: 8(878-2) 20-44-83, 8-800-201-26-70.

8.2.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно сообщить в поликлинику по месту прикрепления для оказания медицинской помощи на дому, без посещения медицинской организации;

8.2.3. Строго соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

8.3. Прибывших из иностранных государств, по перечню, утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, помимо мер, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Карачаево-Черкесскую Республику (не посещать работу, учёбу, минимизировать посещения общественных мест).

8.4. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 8.3 настоящего Указа, а также гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

9. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему Указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Оперативного штаба.

Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в настоящем пункте.

В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше установить периоды самоизоляции: с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 24.07.2020, с 27.07.2020 по 07.08.2020, с 10.08.2020 по 21.08.2020, с 24.08.2020 по 04.09.2020, с 07.09.2020 по 18.09.2020, с 21.09.2020 по 02.10.2020, с 05.10.2020 по 16.10.2020, с 19.10.2020 по 30.10.2020, с 02.11.2020 по 13.11.2020, с 16.11.2020 по 27.11.2020, с 30.11.2020 по 11.12.2020, с 14.12.2020 по 25.12.2020, с 28.12.2020 по 08.01.2021, с 11.01.2021 по 22.01.2021.

10. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики обеспечить доведение до учредителей образовательных организаций высшего образования необходимость к проведению дистанционной формы обучения до особого распоряжения.

11. Средствам массовой информации Карачаево-Черкесской Республики (далее - СМИ) организовать работу по:

освещению в СМИ проводимых в Карачаево-Черкесской Республике профилактических противоэпидемиологических мероприятий, особенностях течения болезни (новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установленных методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации мерах по профилактике и методиках лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

освещению в СМИ проводимых в Карачаево-Черкесской Республике рейдовых мероприятий по соблюдению постановления Роспотребназдора от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и настоящего Указа.

12. Обязать:

12.1. Граждан:

12.1.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

12.1.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях).

12.1.3. Исполнять правила поведения установленные организациями и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением ими деятельности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

12.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

13. Установить, что до особого распоряжения:

13.1. Приостанавливается посещение гражданами:

культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев (за исключением государственных), выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

рекламных мероприятий;

детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

13.2. Посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятия.

13.3. Посещение гражданами массовых физкультурных, спортивных мероприятий допускается при условии согласования проведения таких мероприятий Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике.

14. Рекомендовать гражданам, обучающимся по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, минимизировать покидание мест проживания (пребывания).

15. Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики:

15.1. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики.

15.2. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

15.3. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями.

15.4. Обеспечить круглосуточную работу телефонов "горячей линии" по вопросам инфекции - (COVID-19): 8 (8782)-22-44-83, 8-800-201-26-70.

15.5. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике обеспечить ежедневное представление информации о предупредительных мерах по недопущению распространению инфекции (COVID-19) на территории Карачаево-Черкесской Республики руководителю Оперативного штаба.

15.6. Приостановить до особого распоряжения проведение профиактических медицинских осмотров и диспансеризацию определенных групп взрослого населения.

15.7. Обеспечить выдачу бесплатных лекарств амбулаторным больным и осуществлять контроль за выдачей указанных лекарств, нарастить запасы лекарственных препаратов в госпиталях и средств индивидуальной защиты.

16. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики:

16.1. Взять на особый контроль все вопросы жизнеобеспечения пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги на дому и оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции.

16.2. Не допускать прекращения предоставления ранее назначенных мер социальной поддержки.

17. Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики совместно с Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики, Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, иными заинтересованными органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, Карачаево-Черкесским региональным отделением Общероссийского Народного Фронта, Карачаево-Черкесским региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", иными некоммерческими организациями, в том числе республиканским государственным казенным учреждением "Государственное юридическое бюро", общественными объединениями и образовательными учреждениями организовать работу Единого волонтерского штаба по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Единому волонтерскому штабу обеспечить скоординированную работу по оказанию гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктами 8, 9 настоящего Указа, возможных мер адресной помощи, в том числе из запросов, поступающих с "горячих линий", указанную в подпункте 15.4 настоящего Указа.

Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики обеспечить волонтеров необходимыми средствами индивидуальной защиты.

18. Управлению Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности:

организовать и обеспечить круглосуточную работу телефонов "горячей линии" по вопросам мер, принимаемых в период действия режима повышенной готовности;

совместно с Главным управлением МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике организовать информирование населения посредством СМС-сообщений о необходимости соблюдения мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

19. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики не допускать прекращения предоставления ранее назначенных мер социальной поддержки.

20. Оперативный штаб привести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

21. Руководителям государственных органов, органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики:

21.1. Обеспечить доведение до сведения работников информации о необходимости соблюдения Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

21.2. Организовать перевод не менее 30% работников на удаленный (дистанционный) режим работы с сохранением заработной платы.

21.3. Оказывать содействие Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики в решении возложенных на него задач.

22. Главам администраций муниципальных районов и городских округов образовать рабочие группы по организации исполнения и контролем за исполнением настоящего Указа, в том числе организациями и индивидуальными предпринимателями с привлечением в установленном порядке, заинтересованных подразделений органов государственной власти.

23. Главам администраций муниципальных районов и городских округов:

усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, в общественных местах, на предприятиях и в организациях;

организовать и проводить совместно с Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике работу по контролю за соблюдением принятых мер и увеличению количества рейдовых мероприятий, особое внимание уделив общественному транспорту и местам массового скопления людей;

совместно с Министерством туризма курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики и привлеченными в установленном порядке, заинтересованными подразделениями органов государственной власти обеспечить проведение проверок исполнения требований настоящего Указа субъектами туристического бизнеса, включая канатные дороги, пункты общественного питания, спортивно-оздоровительные центры (в том числе термальные источники, пункты проката туристского оборудования и т.п.), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере коллективного и индивидуального размещения (гостиницы (отели), мотели, гостевые дома, коттеджи, хостелы, квартиры, меблированные комнаты, апартаменты), санаторно-курортных организаций;

о результатах проведенной работы незамедлительно сообщать в Оперативный штаб.

24. Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике рекомендовать в установленном порядке и в пределах своих полномочий принять участие в реализации настоящего Указа, в том числе путем участия в работе по доведению до сведения граждан и организаций требований настоящего Указа, с использованием имеющихся в его распоряжении сил и средств.

25. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившейся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

26. Лица, виновные в нарушении предписаний и ограничений, установленных настоящим Указом, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

27. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







