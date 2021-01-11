Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 471-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях""

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2004, N 44, ст. 4266; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4007; N 41, ст. 4845; 2009, N 45, ст. 5267; 2010, N 30, ст. 4006; 2011, N 17, ст. 2310; N 30, ст. 4573; 2012, N 31, ст. 4322; 2014, N 42, ст. 5615; 2016, N 27, ст. 4223) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 28.6 слова "с учетом Правил оказания услуг почтовой связи" заменить словами "в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,";

2) статью 30.2 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, ключ которой получен в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг либо посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом направление жалобы в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.";

3) часть 2 статьи 30.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Копия решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи может быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в течение трех дней со дня вынесения указанного решения по жалобе.".

Статья 2

В части 2 статьи 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2029) цифры "2020" заменить цифрами "2021".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин