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30.12.2020 13:43
Рубрика: ПДД

Автомобилистам разрешили обжаловать штрафы с камер в электронном виде

Текст: Владимир Баршев
С 1 сентября 2021 года обжаловать штрафы за нарушения правил, выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации, можно будет в электронном виде. Опубликованы поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь и КоАП будет соответствовать цифровому веку. Хотя, по мнению экспертов, не в полной мере.

Напомним, что подавать жалобы в электронном виде, а также прикладывать электронные документы допускается в любых гражданских и уголовных делах. И только в административном делопроизводстве это было недопустимо. Чтобы обжаловать штраф, автовладельцу необходимо было подать жалобу либо лично, либо направив ее по почте. При этом вынести штраф в упрощенном порядке без составления протокола, просто оформив постановление и подписав его цифровой подписью, можно, а чтоб его обжаловать - предстояло побегать по инстанциям. А если штраф автовладельцу, проживающему в Санкт-Петербурге, пришел из Ставрополья? Ему придется либо ехать туда, чтоб его обжаловать, либо отправлять жалобу почтой. При этом не факт, что письмо не потеряется.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Отчасти устранила эту несправедливость новая поправка, которая вступит в силу с 1 сентября. Такой срок дан, чтобы все ведомства успели подготовиться принимать жалобы в электронном виде. Предполагается, что обжаловать штраф можно будет через портал Госуслуг. Однако полностью упрощенной системы подачи такой жалобы, по аналогии с той, что работает в гражданском и уголовном делопроизводстве, депутаты не допустили. По непонятной причине простая цифровая подпись, допустимая в гражданском и уголовном праве, в административном стала требовать ключа. Получить его несложно и бесплатно, но это лишние действия для автовладельца.

Почему несправедливость устранена только частично? Дело в том, что и в гражданском, и в уголовном праве помимо жалобы можно прикладывать электронные документы и копии документов в электронном виде, которые могут быть доказательствами невиновности. Новая поправка КоАП предполагает направление в электронном виде только жалобы. Это допустимо, если, например, в постановлении не тот номер машины указан или машина другой марки. Такая жалоба будет удовлетворена и без дополнительных материалов. А если, например, человек будет пытаться доказать, что он не превышал скорость или что во время движения автомобиля другой водитель находился за рулем, то ему придется прикладывать в первом случае данные с видеорегистратора, во втором - полис ОСАГО с вписанным в него другим водителем. А сделать все это в электронном виде он не сможет, потому что КоАП такой возможности не предусматривает. То есть ему придется либо лично везти документы, либо снова отправлять их по почте.

Надо сказать, что в проекте процессуального Кодекса об административных правонарушениях, который сейчас разрабатывается, предусмотрена подача в электронном виде как жалобы, так и документов, имеющих значение для ее правильного рассмотрения. И есть надежда, что к сентябрю этот документ может уже быть внесен в Госдуму.

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