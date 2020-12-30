Автомобилистам разрешили обжаловать штрафы с камер в электронном виде

С 1 сентября 2021 года обжаловать штрафы за нарушения правил, выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации, можно будет в электронном виде. Опубликованы поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь и КоАП будет соответствовать цифровому веку. Хотя, по мнению экспертов, не в полной мере.

Напомним, что подавать жалобы в электронном виде, а также прикладывать электронные документы допускается в любых гражданских и уголовных делах. И только в административном делопроизводстве это было недопустимо. Чтобы обжаловать штраф, автовладельцу необходимо было подать жалобу либо лично, либо направив ее по почте. При этом вынести штраф в упрощенном порядке без составления протокола, просто оформив постановление и подписав его цифровой подписью, можно, а чтоб его обжаловать - предстояло побегать по инстанциям. А если штраф автовладельцу, проживающему в Санкт-Петербурге, пришел из Ставрополья? Ему придется либо ехать туда, чтоб его обжаловать, либо отправлять жалобу почтой. При этом не факт, что письмо не потеряется.

Отчасти устранила эту несправедливость новая поправка, которая вступит в силу с 1 сентября. Такой срок дан, чтобы все ведомства успели подготовиться принимать жалобы в электронном виде. Предполагается, что обжаловать штраф можно будет через портал Госуслуг. Однако полностью упрощенной системы подачи такой жалобы, по аналогии с той, что работает в гражданском и уголовном делопроизводстве, депутаты не допустили. По непонятной причине простая цифровая подпись, допустимая в гражданском и уголовном праве, в административном стала требовать ключа. Получить его несложно и бесплатно, но это лишние действия для автовладельца.

Почему несправедливость устранена только частично? Дело в том, что и в гражданском, и в уголовном праве помимо жалобы можно прикладывать электронные документы и копии документов в электронном виде, которые могут быть доказательствами невиновности. Новая поправка КоАП предполагает направление в электронном виде только жалобы. Это допустимо, если, например, в постановлении не тот номер машины указан или машина другой марки. Такая жалоба будет удовлетворена и без дополнительных материалов. А если, например, человек будет пытаться доказать, что он не превышал скорость или что во время движения автомобиля другой водитель находился за рулем, то ему придется прикладывать в первом случае данные с видеорегистратора, во втором - полис ОСАГО с вписанным в него другим водителем. А сделать все это в электронном виде он не сможет, потому что КоАП такой возможности не предусматривает. То есть ему придется либо лично везти документы, либо снова отправлять их по почте.

Надо сказать, что в проекте процессуального Кодекса об административных правонарушениях, который сейчас разрабатывается, предусмотрена подача в электронном виде как жалобы, так и документов, имеющих значение для ее правильного рассмотрения. И есть надежда, что к сентябрю этот документ может уже быть внесен в Госдуму.