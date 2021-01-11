Более 700 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших, выявили в прошлом году сотрудники Госавтоинспекции на дорогах. Однако не все из попавшихся в руки инспекторов были злостными нарушителями. У многих из них одна машина на семью. А срок вступления в наследство - полгода. Что им делать, если машина нужна сейчас? В законах нет четкого ответа на этот вопрос. Зато у ГИБДД есть жесткие правила регистрации, которые не предполагают использования такой машины до вступления в наследство. Хотя Гражданский кодекс предполагает и другие варианты решения вопроса. Юристы считают, что в правилах регистрации эти тонкости не учли, по сути, ограничив права наследников.

Получив по завещанию машину, радоваться рано. Ее предстоит еще долго регистрировать. Фото: Сергей Михеев/РГ

С такой проблемой сталкиваются все, у кого машина была зарегистрирована на умершего родственника. Дело в том, что, согласно закону о регистрации транспорта и правилам этой регистрации, после того как собственник умер, машину надо поставить на прикол. Пользоваться ей не имеет права никто из родственников, даже наследники первой очереди. Несмотря в том числе на то, что при жизни владельца они ею пользовались. Доверенности теряют силу, договор ОСАГО также должен прекратить свое действие, да и регистрация автомобиля должна быть прекращена.

Поставить машину сразу на учет закон о регистрации наследнику не позволяет. Ведь для этого нужен документ, подтверждающий право собственности. Это свидетельство о вступлении в наследство. Получить же его можно только через полгода после смерти собственника.

Как пояснил корреспонденту "РГ" юрист Кирилл Муратов, действующие правила регистрации нарушают права наследников. Например, пользоваться квартирой наследник может, а автомобилем - нет. В пункте 1 статьи 1152 ГК прописано, что для приобретения наследства наследник должен его принять.

Способы принятия наследства установлены статьей 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации. В первом ее пункте сказано, что принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

- Из системного толкования можно сделать вывод о том, что после смерти гражданина и получения таких сведений органами, осуществляющими регистрацию, мероприятия, связанные с прекращением этой регистрации, автоматически приводят к ограничению прав наследников, - утверждает Кирилл Муратов. - В том числе в части сохранения такого имущества, поскольку его перемещение становится невозможным. При этом в правилах регистрации нет ни пояснений, ни документов, позволяющих наследникам обратиться в регистрационные органы, чтобы пользоваться имуществом до получения свидетельства о праве на наследство. Например, заверенное нотариусом соглашение о пользовании имуществом, находящимся в наследственной массе.

Госавтоинспекция прекращает регистрацию, а затем вылавливает на дорогах такие автомобили потому, что некоторые их владельцы пользуются тем, что на умершего невозможно выписать штраф. А с учетом того, что более 80 процентов нарушений выявляются с помощью фотовидеофиксации, те, кто ездит на машинах, принадлежащих умершим, остаются безнаказанными.

В правилах регистрации транспорта не предусмотрена возможность наследников пользоваться имуществом до получения свидетельства о наследстве

Но не все автовладельцы такие. Упирая на отлов злостных нарушителей, пользующихся автомобилями умерших, как-то забыли защитить права добросовестных автовладельцев, лишив их права зарегистрировать автомобиль на себя, хотя бы на время до вступления в наследство.

Решить проблему можно было бы внесением соответствующих поправок в закон о регистрации транспортных средств. А пока юрист готовит жалобу в Верховный суд.