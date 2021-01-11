Косачев: Беспорядки у Капитолия лишили сакральности политическую систему США

Саму американскую политическую систему беспорядки у Капитолия, разумеется, не похоронили. Но они лишили ее сакральности. Истинной или ложной - это другой разговор, но вне всякого сомнения навязывавшейся миру всеми правдами и неправдами.

Оценки американской системе - и это единственный такой прецедент в мире - всегда выставляли сами граждане США и только они. И раз уж эти оценки никогда не были отрицательными, и в американском, и, частично, в мировом сознании утвердился "знак качества", то есть тезис о непогрешимости (читай - совершенстве) американской демократии.

Всем остальным системам в мире оценки так или иначе выставляли США - от собственного имени либо через подконтрольные организации и устами лояльных союзников. И главным критерием всегда было - "если недовольны избиратели, значит - что-то не так". А отсюда - "раз уж не так, то мы, американцы, где все всегда ок, имеем право комментировать, влиять и вмешиваться".

И вдруг - сбой. Теперь и американская система подвергнута сомнению изнутри, самими американцами. Это произошло впервые и - "о Боже!" - это оказалось справедливым! Город на холме не сияет. Система больше не безгрешна, а следовательно - подлежит критическому обсуждению.

Утрата "сакральности" демократических устоев Соединенных Штатов с точки зрения восприятия политической системы этой страны в мире - главный итог событий 6 января. Вот и американцы вкусили плоды древа познания добра и зла - и девственность уже не вернуть.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.