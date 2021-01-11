LG на CES 2021: Сворачивающийся смартфон и новая линейка телевизоров

Компания LG провела пресс-конференцию на выставке CES 2021. На ней была представлена новая линейка телевизоров и инновационный проект смартфона-будущего - LG Rollable.

В отличие от существующих сгибаемых устройств корпус такого смартфона скручивается в трубочку с одной стороны. Дисплей вытягивается из корпуса, и таким образом пользователь получает большую диагональ. Однако это всего лишь концепт, и до его коммерческой реализации пока очень далеко.

Компания расширила количество моделей телевизоров, которые будут поддерживать функции HDMI 2.1 в 2021 году, с улучшенным каналом возврата звука (eARC) и автоматическим режимом низкой задержки (ALLM), которые будут поддерживаться во всей линейке. Телевизоры LG QNED90 Mini LED, NanoCell телевизоры NANO90 и NANO85 также будут поддерживать переменную частоту обновления (VRR), что понравится тем, кто любит игры.

Также был анонсирован интеллектуальный процессор LG - α (Alpha) 9 Gen 4 AI, который предназначен для моделей OLED-телевизоров LG серий Z1, G1 и C1, моделей mini LED телевизоров LG QNED QNED99 и QNED95, а также моделей телевизоров LG NanoCell NANO99 и NANO95. В процессоре реализованы возможности глубокого обучения для улучшения масштабирования.

Процессор оснащен функцией AI Picture Pro, которая распознает появляющиеся на экране объекты, такие как лица и тела, различая передний и задний планы, обрабатывая каждый объект независимо, вследствие чего изображение выглядит более трехмерным. Благодаря своей способности определять жанр контента, процессор α9 Gen 4 дополнительно оптимизирует качество изображения, количество света и окружающие условия в различных условиях просмотра.