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11.01.2021 08:49
Рубрика: Спорт

Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за минуту

Текст: Максим Домчев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Дастином Порье.

Фото: Reuters
Глава UFC хочет провести реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором

Поединок между Макгрегором и Порье станет главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января в Абу-Даби.

Победитель боя станет претендентом на пояс чемпиона в легком весе, который принадлежит объявившему о завершении карьеры Хабибу Нурмагомедову. Ирландец уверен, что у его соперника нет никаких шансов на успех.

"Мне нравится Дастин. Считаю, что он хороший боец. Я бы даже назвал его великим, но он все равно уступает мне. Я нокаутирую Дастина за 60 секунд", - цитирует слова Макгрегора MMAJunkie.

Это второй поединок между бойцами. Первый состоялся в 2014 году, Макгрегор тогда выиграл нокаутом в первом раунде.

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