Малайзия ведет итоговые переговоры о приобретении вакцины "Спутник V"

Переговоры о закупке Малайзией российской вакцины "Спутник V" перешли в финальную стадию. Об этом проинформировал премьер-министр страны Мухиддин Яссин.

"Правительство ведет заключительные переговоры с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи", - цитирует его заявление агентство ТАСС. По словам Яссина, власти Малайзии также намерены закупить препараты, произведенные китайскими компаниями Sinovac Biotech и CanSino. Речь идет о нескольких миллионах доз.

Премьер также отметил, что в стране с 21 января начнется третья фаза клинических испытаний нескольких вакцин от коронавируса.

Кроме того, Яссин проинформировал, что в Малайзии в ближайшее время будут ужесточены ограничения. Действовать новые меры будут с 13 и как минимум до 26 января. В Куала-Лумпуре, на федеральных территориях Путраджайя и Лабуан и штатах Джохор, Малакка, Пинанг, Сабах и Селангор будет ограничена свобода перемещения, закрыты все увеселительные заведения и даже часть магазинов.

На этот шаг власти пошли в связи угрозой роста числа заболевших COVID-19. Эксперты прогнозируют, что число ежедневно выявляемых случаев инфицирования может достичь к апрелю 5 тысяч человек. "А система здравоохранения не способна справляться даже с показателем в 2 тысячи", - отметил Яссин.