Миллионы людей все еще сидят на Windows 7. Теперь известно, в чем дело

Несмотря на то, что официальная поддержка Windows 7 прекратилась 14 января 2020 года, миллионы людей продолжают ей пользоваться.

Как пишет TechRadar, более 13 процентов компьютеров во всем мире все еще работают под управлением "семерки", несмотря на то, что из-за отсутствия обновлений эту платформу нельзя назвать безопасной. Если прибегнуть к абсолютным показателям, то в масштабах планеты около 200 миллионов компьютеров все еще используют Windows 7.

Что же заставляет людей пользоваться устаревшей операционкой? Согласно данным свежего опроса, 30 процентов респондентов не хотят платить за обновление, а еще 22 процента считают, что "семерка" проще в использовании по сравнению с более свежими версиями. Наконец, у 16 процентов новейшая Windows 10 не поддерживается.

Заметим, что лицензионную версию Windows 7 можно бесплатно обновить до Windows 10. Этот способ официальный и предлагается самой компанией Microsoft.