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11.01.2021 16:04
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Fortuner дебютирует в 2022 году

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Третья генерации Toyota Fortuner должна выйти в 2022 году, пишет Autocar India со ссылкой на главного инженера японской марки Йошики Кониши.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Перспективный внедорожник получит пересмотренную электрическую архитектуру (ENE). К примеру, вместо гидравлического усилителя рулевого управления будет электроусилитель руля.

Планируется внедрить и технологию Vehicle Stability Control с электронным управлением (система курсовой устойчивости), которая сможет обеспечить более тонкую степень контроля над системой в различных дорожных условиях. Fortuner также оснастят функциями интеллектуальной системы ADAS (Advanced Driver Assistance System).

Что касается силовых агрегатов, то компания намерена отказаться от дизельной версии Fortuner в пользу модификации с дизельным мотором и гибридной силовой установкой.

Примечательно, что модель сохранит фирменную раму лестничного типа. Наблюдается клиентский спрос на данную конструкцию кузова.

Сегодня в России Toyota Fortuner с жёстко подключаемым полным приводом предлагается с 2,7-литровым бензиновым двигателем (166 л. с.) и с дизелем объёмом 2,8 литра (200 л. с.). Коробки - пятиступенчатая МКП или шестиступенчатая АКП. Стоимость внедорожника в "базе" составляет 2 544 000 рублей.

#Toyota