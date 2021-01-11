Перевозки пассажиров по сети РЖД в 2020 году упали почти на 28%

Пандемия коронавируса затронула все отрасли экономики, но транспортная сфера оказалась одной из самых пострадавших. Мировой объем грузовых перевозок сократился более чем на треть, а пассажиропоток в некоторых странах просел до 90%.

В России потери тоже велики. Как сообщает ТАСС, перевозки пассажиров по сети "Российских железных дорог" (РЖД) по итогам 2020 года упали по сравнению с предыдущим годом на 27,4%, отправлено 869,4 млн человек. Об этом говорится в сообщении компании.

В дальнем следовании отправлено 67,5 млн пассажиров (-42,1%), в пригородном сообщении - 801,9 млн человек (-25,8%). При этом в декабре 2020 г. перевезено 71,2 млн пассажиров, что на 28,9% меньше, чем годом ранее. Из них в пригородном сообщении отправлено 66,3 млн пассажиров (-27,7%), в дальнем следовании - 4,9 млн (-42,2%).

В новом году компания надеется поправить дела: еще в середине декабря в графике движения РЖД увеличено количество скорых и скоростных пассажирских поездов. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, холдинг в новом расписании обещает сохранить регулярные маршруты дальнего следования, обеспечивая стабильное транспортное сообщение между регионами России.

Изменения коснулись и пригорода - количество пар поездов увеличилось на 3%, до 4032 пар. Из них 488 пар будут сформированы составами "Ласточка" (ранее было 434 пары), в том числе 282 пары - на Московской железной дороге, 124 пары - на Октябрьской железной дороге, 23 пары - на Свердловской железной дороге, 33 пары - на Калининградской железной дороге, 24 пары - на Северо-Кавказской железной дороге и 2 пары - на Южно-Уральской железной дороге.