"Последний богатырь: Корень зла" возглавил кинопрокат на выходных

Российская приключенческая лента "Последний богатырь: Корень зла" от режиссера Дмитрия Дьяченко возглавила российский прокат по итогам минувших выходных. Вторая часть богатырской саги повествует об истоках древнего зла, с которым герои картины столкнулись в первом фильме, показывает новые уголки сказочного Белогорья и зрелищные схватки с участием былинных богатырей.

Роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Кирилл Зайцев и другие. Фильм собрал в отечественном прокате свыше 525 миллионов рублей (525,8 млн).

На второй строчке рейтинга тоже российская картина - фильм-катастрофа по названием "Огонь" от режиссера Алексея Нужного. Лента рассказывает о буднях спасателей и пожарных, ежедневно рискующих своими жизнями. В работе были задействованы Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Иван Янковский, Стася Милославская и другие актеры. Зрелищной ленте удалось собрать почти 195 миллионов рублей (194,5 млн).

Мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье" по итогам минувших выходных занимает третью сточку. Он собрал в прокате 163 миллиона рублей. Приключения членов доисторического семейства Крудсов продолжаются. По сюжету мультфильма главные герои покидают пещеру, чтобы найти новое место обитания. Персонажи волшебной истории говорят голосами Николаса Кейджа, Эммы Стоун, Райана Рейнольдс и других актеров.

Замыкают пятерку лидеров российского проката на выходных мультфильм "Конь Юлий и большие скачки" и лента "Серебряные коньки". История про самого болтливого коня на свете собрала 98,7 миллиона рублей, драма режиссера Михаила Локшина набрала в прокате 57,2 миллиона рублей. Данные за период с седьмого по десятое января публикует портал kinobusiness.com.