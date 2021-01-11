Для стабилизации розничных цен на социально значимые товары кабмину дано право самостоятельно принимать решение, когда их регулировать. Закон об этом публикует "РГ". До этого правительство могло вмешиваться в ситуацию только тогда, когда цены в течение месяца росли на 30%. Закон снимает это ограничение.

Максимальный срок, на который кабмин будет устанавливать предельные цены, - три месяца. В список социально значимых продуктов вошли мясо, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

В декабре президент Владимир Путин возмутился повышением цен на подсолнечное масло и сахар. После этого минпромторг, минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок - 46 рублей за килограмм.