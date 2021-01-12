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12 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 500-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" и статью 8 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2020 г.
Опубликован 12 января 2021 г.
Вступает в силу 30 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
Закон об официальном статучете и системе госстатистики

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2007 года N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6043; 2011, N 43, ст. 5973; 2012, N 43, ст. 5784; 2013, N 27, ст. 3463; N 30, ст. 4084; 2017, N 14, ст. 1997; 2018, N 17, ст. 2423; 2020, N 50, ст. 8051) следующие изменения:

1) пункт 8 статьи 2 после слов "необходимой им" дополнить словом "официальной";

2) в статье 5:

а) часть 7 после слова "осуществляется" дополнить словами "в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета,";

б) часть 8 после слова "осуществляется" дополнить словами "в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета,";

в) часть 12 дополнить предложением следующего содержания: "Примерная форма соглашения об информационном взаимодействии утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.";

3) в статье 6:

а) в части 3 слова "статистической информации" заменить словами "первичных статистических данных", слова "статистическую информацию" заменить словами "первичные статистические данные";

б) часть 4 после слов "статистического учета" дополнить словами "в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета";

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Выполнение работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения, и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений, может осуществляться юридическими и физическими лицами, привлекаемыми для выполнения таких работ на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. Условия оплаты труда указанных лиц и условия выплаты им вознаграждения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

г) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:

"7. Условия оплаты труда лиц, привлекаемых для выполнения работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения и обработкой данных, полученных в результате этих наблюдений, включают в себя выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. Условия выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым для выполнения работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения и обработкой данных, полученных в результате этих наблюдений, включают в себя размеры вознаграждений указанных лиц, виды понесенных ими расходов и порядок их компенсации.";

4) часть 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:

"7. Первичные статистические данные, документированные по формам федерального статистического наблюдения, предоставляются респондентами, за исключением респондентов, указанных в части 2 настоящей статьи, субъектам официального статистического учета в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если иное не установлено федеральными законами. При этом вид электронной подписи определяется субъектами официального статистического учета самостоятельно, за исключением случаев, если требование об использовании конкретного вида электронной подписи предусмотрено федеральными законами, принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами либо соглашением между участниками электронного взаимодействия. Респондентами, указанными в части 2 настоящей статьи, первичные статистические данные, документированные по формам федерального статистического наблюдения, могут предоставляться субъектам официального статистического учета на бумажных носителях или в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Статья 2

Часть 5 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 2; 2018, N 1, ст. 71) изложить в следующей редакции:

"5. В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более девяноста календарных дней.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. В отношении субъектов малого предпринимательства положения части 7 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 года N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин