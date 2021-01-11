Преступники бросали на дорогу коров, чтобы уйти от погони

Южноафриканские полицейские рассказали на своей страничке в Facebook криминальную историю с ярким местным колоритом.

Итак, 7 января полиция города Питермарицбург получила сообщение о микроавтобусе-маршрутке Toyota Quantum, в котором неизвестные перевозили четырех похищенных коров. Началось преследование подозреваемых, в ходе которого маршрутка выехала на гравийную дорогу.

Когда похитители скота поняли, что просто так им не уйти, то начали выбрасывать коров прямо под колеса полицейской машины: одну, вторую, третью! И это сработало, мерзавцам удалось оторваться. Правда, из четырех украденных коров у них осталась только одна. Да и машину они вскоре разбили, уйдя с места аварии пешком.

Сейчас преступников ищут, помимо кражи их обвиняют в жестоком обращении с животными. Надо заметить, что хищение домашнего скота - распространенное явление в ЮАР, в связи с чем полиция просит сельских жителей обращать внимание на подозрительный транспорт, появляющийся в их краях.