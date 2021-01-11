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Рубрика: Общество

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"Спутником V" привились уже 1,5 миллиона человек
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
Прививку вакциной "Спутник V" сделали уже более 1,5 миллиона человек, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Помимо использования для массовых прививок дома в России, наша вакцина все шире разлетается по миру: за последние два дня ее разрешили применять еще в двух странах - Алжире и Палестине.

Алжир стал первым африканским государством, зарегистрировавшим российский "Спутник V". Регистрация прошла по ускоренной процедуре Emergency Use Authorization, которая допускается для экстренных ситуаций. Продолжающаяся пандемия COVID-19 - этот как раз тот самый случай. Такая регистрация означает, что препарат разрешается к широкому применению в условиях массовой угрозы еще до полного окончания всех трех фаз клинических исследований. Точно таким же образом зарегистрированы в Европе и США западные вакцины. А "Спутник V", в свою очередь, разрешили применять в Аргентине, Боливии и Сербии. Что касается Беларуси, там перед регистрацией и допуском нашего препарата к использованию провели собственные исследования (правда, не очень массовые - всего 150 человек). Теперь география стала еще шире: наш "Спутник" долетел до Африки и Ближнего Востока. Как отметили в РФПИ, поставки российской вакцины в Алжир и Палестину будут обеспечены с помощью международных партнеров в Индии, Южной Корее, Китае.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Высокие качество и эффективность вакцины "Спутник V" вызывают растущий интерес к ней со стороны все большего числа стран, - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Это позволит объединить усилия для скорейшей совместной победы над коронавирусной инфекцией за счет обеспечения доступа к эффективной и безопасной вакцине большему количеству государств и их жителей". То, что при массовой вакцинации не было случаев тяжелых поствакцинальных реакций, и, следовательно, препарат еще раз подтвердил безопасность, заявил на днях замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Вчера также стало известно о начале клинических испытаний "облегченной" версии гамалеевской вакцины, которую так и назвали: "Спутник Лайт". Это однокомпонентная версия "Спутника V", и вводиться она будет только один раз.

"Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан", - считает Кирилл Дмитриев.

При этом, подчеркнул глава РФПИ, для российского рынка основной останется двухкомпонентный "Спутник V" - именно его используют сейчас для масштабной вакцинации.

При массовых прививках "Спутником V" не было тяжелых поствакцинальных осложнений, что еще раз подтверждает безопасность препарата, говорят в Минздраве России

"РФПИ покрывает затраты Института Гамалеи на необходимые клинические испытания по [препарату] "Спутник Лайт". Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты, до 85% у определенной категории граждан, может быть, чуть меньше для других. Мы видим значимый спрос на эту вакцину от различных иностранных государств. В то время как в России, безусловно, нашим флагманом будет "Спутник V", который показывает очень хорошие результаты", - заключил Дмитриев.

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