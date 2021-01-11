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11.01.2021 23:44
Рубрика: Авто

Проезд по ЦКАД станет платным

Текст: Алексей Дуэль
Проезд по ЦКАД-4 станет платным с 23 часов 59 минут 11 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении Госкомпании "Автодор".
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ
Открыто движение по четырем участкам ЦКАД

Автомобилисты, решившие проехать по открытым в конце декабря прошлого года участкам Центральной кольцевой автодороги, расположенным между трассами М-7 "Волга" и М-4 "Дон", на легковой машине должны будут заплатить 470 рублей (или 235 рублей при использовании транспондера).

Первые две недели проезд по новой автодороге был бесплатным для всех автомобилей.

"С вводом участка ЦКАД от трассы М-7 до трассы М-4 формируется единый маршрут от М-10 ("старой Ленинградки") до М-4, - отметил замдиректора департамента инвестиционного и стратегического планирования ГК "Автодор" Андрей Лепихов. - Стоимость проезда по всему маршруту от М-10 до М-4 составит 1000 рублей (при использовании транспондера - 500 рублей)".

Для взимания платы за проезд по ЦКАД используется система "Свободный поток". Она не предполагает использования шлагбаумов или оплаты в кассе на дороге. Заплатить за свою поездку можно заранее или же после ее совершения на сайте ЦКАД. Установленные на дороге камеры зафиксируют номер автомобиля и выставят счет.

Если с момента поездки прошел 21 день, а проезд оплачен не был, это будет считаться административным правонарушением, предупреждают в ГК "Автодор". Тогда дополнительно придется погасить еще и штраф - 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 5 тысяч рублей для грузовиков.

Ознакомиться с тарифами за проезд по участкам ЦКАД, скидками и бонусами для водителей можно на специальном сайте.

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