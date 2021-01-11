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Рубрика: В мире

Производство "Спутника V" начнут в Бразилии 15 января

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи, начнется в Бразилии 15 января. Информация об этом опубликована в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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В минувший четверг Бразилия перешагнула отметку в 200 тысяч погибших от COVID-19. В тот же день был зафиксирован самый большой суточный прирост случаев заражения - 87,8 тысячи человек, а смертность впервые с конца июля превысила показатель в полторы тысячи человек. Уже на следующий день общее число заболевших в стране насчитывало более восьми миллионов.

Напомним, в августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз российской вакцины поступили уже от более чем 50 стран.

В мире Южная Америка Бразилия Вакцинация от коронавируса

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