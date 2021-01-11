Четыре солдата-срочника погибли в страшном ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли, 45 пострадали в страшной аварии, которая произошла в понедельник днем на Новорижской трассе рядом с Москвой. Гражданский самосвал буквально смял учебные автобусы одной из воинских частей, в которых солдаты-срочники возвращались в часть.

- Примерно в 15.25 на 28 км федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия" водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автобусом, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительным данным, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", который занимается подготовкой водителей для минобороны. На них срочники возвращались в часть с учебного полигона, где и проходило обучение вождению. Колонна шла с сопровождением военной полиции. По каким-то, пока неясным причинам она остановилась на скоростной магистрали, недоезжая поворота к деревне Глухово. Предполагается, что у одной из машин возникла неисправность. В этот момент в колонну и влетел на всем ходу самосвал Scania. Пострадали четыре автобуса из пяти. Причем один из них, который принял на себя главный удар, в таком виде, будто его пожевали и выплюнули.

Для доставки пострадавших в больницу использовалась санитарная авиация. Наиболее тяжелых доставили в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. На территории госпиталя оборудована вертолетная площадка, он специализируется на сочетанных травмах, которые получают люди в тяжелых ДТП. Да и подмосковная Госавтоинспекция давно наладила взаимодействие с этим медучреждением по оказанию экстренной помощи пострадавшим в ДТП.

Кто был за рулем грузовика - не сообщается, однако СМИ стало известно, что управлял им Иван Гариков 1994 года рождения. Водитель был задержан на месте. После проведения медосвидетельствования установлено, что он был трезв. Так же стало известно, что водитель арендовал грузовик у частной компании и занимался частными заказами.

Следователям предстоит проверить, насколько остановка на скоростной трассе соответствовала требованиям безопасности

Вскоре после трагедии с армейской автоколонной в Минобороны России сообщили, что командование Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП.

В ведомстве подтвердили появившиеся к тому моменту данные о количестве жертв. "В результате столкновения четверо военнослужащих погибли", - сообщили в ведомстве.

Других подробностей того, кто стал участником этой трагедии и пострадал в ней, военные не разглашали. Они ограничились информацией, что несколько военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. И добавили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Впрочем, версия ДТП в сообщении Минобороны России тоже прозвучала. "По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав", - заявили в ведомстве.

Следственным управлением УМВД России по городскому округу Красногорск в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. Также стало известно, что следователям предстоит установить, насколько остановка колонны автобусов на скоростной трассе соответствовала требованиям безопасности.