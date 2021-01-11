СК возбудил уголовное дело после гибели военных в ДТП под Москвой

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, дело возбуждено по части 3 статьи 350 УК РФ - "Нарушение правил эксплуатации и вождения специальных машин". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Место происшествия на Новорижском шоссе осматривают следователи и криминалисты. Параллельно допрашиваются раненые военнослужащие, которые находятся в больнице. Ранее сообщалось, что задержан водитель гражданского самосвала, который протаранил колонну с автобусами.

Как уже сообщала "РГ", в аварии погибли четверо военнослужащих, травмы получили более 40 человек.