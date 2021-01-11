После ДТП с военной колонной задержан водитель самосвала

Водитель самосвала, который врезался в колонну военных в Подмосковье, задержан, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В первую очередь будут изучены документы водителя. Ему также предстоит пройти медосвидетельствование на опьянение. По предварительной версии, водитель самосвала потерял управление и протаранил четыре автобуса, в которых находились солдаты и их командиры.

Погибли четыре человека, еще 20 пострадали. В основном все они - солдаты срочной службы.