У жителей подмосковного Одинцова появился свой выезд на МКАД

В первый день после новогодних каникул жители микрорайона Трехгорка, что находится в Одинцовском округе Подмосковья, получили отличный подарок: у них открылся собственный выезд на МКАД. Долгожданную развязку, построенную по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", вместе с жителями Трехгорки открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Для Подмосковья дороги - всегда очень важная тема. У нас реализуется большая президентская программа по развитию Московского транспортного узла. Много объектов строится, и это существенно сказывается на качестве жизни, на времени, которое жители тратят в дороге", - сказал Воробьев. Он подчеркнул, что теперь выезд из Трехгорки на МКАД будет занимает не больше 10 минут. Раньше на эту дорогу жители тратили до одного часа.

Новая развязка не только облегчит выезд из Одинцова для более чем 30 тысяч человек, но и разгрузит трассу М-1 на Смоленск и сократит транзит в Немчиновке и Ромашкове. Также новая развязка дала автолюбителям альтернативную возможность объезда Трехгорки через Можайское и Минское шоссе. Дорогой протяженностью 4,1 км уже можно пользоваться, а к концу года вокруг нее завершатся и все работы по благоустройству, установке шумозащитных экранов и прокладке ливневой канализации.