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11.01.2021 14:42
Рубрика: Культура

В Нововоронеже установят новый памятник Аленке

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: vk.com/club184972505 Фото: vk.com/club184972505
Фото: vk.com/club184972505

Новую версию нашумевшего памятника Аленке установят в Нововоронеже к Дню России.

- Это будет другая скульптура. Первую делали из металла с элементами художественной ковки, здесь будет из бронзы, - рассказала РИА Новости заместитель главы города Светлана Тулинова. Она добавила, что обновленный памятник откроют к 12 июня.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Монумент в честь основательницы Аленки открыли к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого возник Нововоронеж. Кованая скульптурная композиция обошлась в миллион рублей и вызвала настолько негативные отзывы горожан, что через три дня была демонтирована. После того, как памятник убрали, в соцсетях появились посты в его защиту, а в администрацию стали поступать предложения выкупить нашумевший монумент.

- На замглавы администрации Нововоронежа вышел бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник. Он привлек организацию и оплачивает работы, - рассказала Тулинова.

По легенде, село Новая Аленовка основала девушка, пришедшая из-под Лебедяни. Ей понравилось место у ручья и она позвала переселяться сюда односельчан. Позже у того же ручья Аленку убил разбойник Кудеяр.

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