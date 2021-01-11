В Нововоронеже установят новый памятник Аленке

Новую версию нашумевшего памятника Аленке установят в Нововоронеже к Дню России.

- Это будет другая скульптура. Первую делали из металла с элементами художественной ковки, здесь будет из бронзы, - рассказала РИА Новости заместитель главы города Светлана Тулинова. Она добавила, что обновленный памятник откроют к 12 июня.

Монумент в честь основательницы Аленки открыли к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого возник Нововоронеж. Кованая скульптурная композиция обошлась в миллион рублей и вызвала настолько негативные отзывы горожан, что через три дня была демонтирована. После того, как памятник убрали, в соцсетях появились посты в его защиту, а в администрацию стали поступать предложения выкупить нашумевший монумент.

- На замглавы администрации Нововоронежа вышел бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник. Он привлек организацию и оплачивает работы, - рассказала Тулинова.

По легенде, село Новая Аленовка основала девушка, пришедшая из-под Лебедяни. Ей понравилось место у ручья и она позвала переселяться сюда односельчан. Позже у того же ручья Аленку убил разбойник Кудеяр.