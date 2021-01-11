Вильфанд рассказал о "трескучих" морозах в Москве

Наступившая неделя в Москве ожидается аномально холодной. "Погода будет по-настоящему зимняя. Нас ждут трескучие морозы", - рассказал газете "Вечерняя Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В понедельник, 11 января днем воздух остынет до -11 градусов. Ночь на вторник еще холоднее - 19 градусов мороза. Во второй день этой рабочей недели столбики термометров опустятся до отметки -13 градусов. А самым холодным днем будет среда: ночью -18…-23, днем: -14...-19 градусов.

"Начиная с 13 числа максимальные температуры - около минус 15. Это ниже нормы на девять градусов. Для якутов минус 15 звучит смешно. Для нас, особенно после прошлогодних аномалий, такие холода непривычны", - подчеркнул Вильфанд. Он добавил, что аномальные морозы связаны с атмосферной циркуляцией: в центр европейской части России начнет поступать воздух с севера Сибири.