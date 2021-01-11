Мэр Якутска перейдет на должность советника врио главы города

Мэр Якутска Сардана Авксентьева, заявившая о решении уйти в отставку по состоянию здоровья, станет советником временно исполняющего обязанности главы городской администрации. Исполнять обязанности главы Якутска пока будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Выборы предполагается провести весной.

"Я согласилась с предложением Евгения Григорьева стать его советником, но смогу только на общественных началах. Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку", - написала Авксентьева в Instagram.

Она отметила, что кандидатура Григорьева поддержана главой Якутии Айсеном Николаевым.

Напомним, в понедельник утром градоначальница заявила о решении оставить должность. Причиной чиновница назвала ухудшившееся состояние здоровья. "Завтра ложусь в больницу, скоро операции", - уточнила она.