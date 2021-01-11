В Перми после гибели женщины уволили директора фонда капремонта

Руководитель пермского фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщили в правительстве Пермского края. Решение последовало после обрушения конструкции, защищавшей пешеходов на время проведения ремонтных работ.

- Случившаяся на днях трагедия стала последней каплей, - говорится в сообщении властей в Telegram-канале. - Кадровое решение принято.

Напомним, 9 января возле дома на улице Краснова обрушился деревянный строительный навес, под которым оказались две прохожие. Одна из них впоследствии умерла в больнице.