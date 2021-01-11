Жителя Татарстана приговорили к 17 годам за подготовку теракта

В Татарстане вынесен приговор еще одному фигуранту уголовного дела о попытке подрыва железной дороги в Тукаевском районе республики летом 2019 года. За подготовку теракта мужчина осужден на 17 лет лишения свободы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по РТ, первые три года из назначенного срока наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, оставшийся период - в колонии строгого режима. Мужчина также должен будет выплатить штраф в 350 тысяч рублей.

В июле 2019 года в Татарстане был предотвращен подрыв участка железной дороги. При закладке самодельного взрывного устройства были задержаны двое подозреваемых - сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

В ноябре прошлого года в Центральном окружном военном суде был вынесен приговор еще одному фигуранту дела, который спланировал теракт. Он был осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы в течение полутора лет.