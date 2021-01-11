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Рубрика: Происшествия

Жителя Татарстана приговорили к 17 годам за подготовку теракта

Текст: Сергей Кирсанов

В Татарстане вынесен приговор еще одному фигуранту уголовного дела о попытке подрыва железной дороги в Тукаевском районе республики летом 2019 года. За подготовку теракта мужчина осужден на 17 лет лишения свободы.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по РТ, первые три года из назначенного срока наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, оставшийся период - в колонии строгого режима. Мужчина также должен будет выплатить штраф в 350 тысяч рублей.

В июле 2019 года в Татарстане был предотвращен подрыв участка железной дороги. При закладке самодельного взрывного устройства были задержаны двое подозреваемых - сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

В ноябре прошлого года в Центральном окружном военном суде был вынесен приговор еще одному фигуранту дела, который спланировал теракт. Он был осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы в течение полутора лет.

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