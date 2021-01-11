Новосибирский СК рассказал подробности взрыва в производственном здании

Следователи начали проверку после взрыва в производственном здании на территории Кировского района Новосибирска.

Как рассказала старший помощник руководителя областного Следственного управления СК РФ Анастасия Кулешова, ЧП случилось сразу после загрузки в производственную емкость одного из компонентов комбикормов.

По данным ведомства, инцидент произошел в восьмиэтажном строении. Промышленное здание эксплуатирует предприятие, занимающееся производством кормов для крупного рогатого скота. Хлопок, природу которого еще предстоит установить, разрушил внешнюю обшивку на уровне двух верхних этажей.

В результате происшествия пострадал рабочий, которого спасатели обнаружили в ходе ликвидации последствий обрушения. Мужчина доставлен в медицинское учреждение. Сейчас следователи устанавливают его личность и тяжесть полученных травм. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.