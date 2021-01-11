Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Новосибирске

- На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и муниципальная аварийно-спасательная служба города Новосибирска, сотрудники скорой медицинской помощи и сотрудники полиции для оцепления территории, - отметили в региональном ГУ МЧС. - Для ликвидации последствий происшествия привлечено 33 человека и 12 единиц техники.

Под завалами был обнаружен один пострадавший, мужчина 1980 года рождения, который в тяжелом состоянии доставлен в отделение травматологии Областной клинической больницы. Как передает ТАСС, медики диагностировали у него множественные травмы и ожоги. В свою очередь областная прокуратура, начавшая свою проверку, сообщает лишь о переломе руки.

Помимо прокуратуры, проверку начали и в региональном Следственном управлении СК. Там уточнили, что хлопок произошел в процессе загрузки в производственную емкость одного из компонентов комбикормов, которые производились в помещении. Сейчас руководство компании, эксплуатирующей здание, решает вопрос о демонтаже обрушенных и иных конструкций.

Напомним, взрыв по неустановленной пока причине произошел на верхних уровнях восьмиэтажного производственного здания в Кировском районе Новосибирска. Сигнал об инциденте поступил на пульт МЧС сегодня около полудня по местному времени. В результате происшествия были разрушены внешние перекрытия двух верхних этажей.