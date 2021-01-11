Звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова заболела COVID-19

У актрисы Анастасии Мельниковой подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом звезда сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Судя по всему, болезнь у актрисы протекает в легкой форме. Анастасия Мельникова находится дома на самоизоляции вместе с дочерью Марией.

Отметим, что у артистки несколько десятков ролей в кино. В "Казусе Кукоцкого" она играла Ирину Елисееву, в "Соньке Золотой ручке" - каторжанку Груню. Но телезрители безошибочно узнают актрису по роли отчаянной сотрудницы полиции Анастасии Абдуловой в первых пяти сезонах сериала "Улицы разбитых фонарей".

Также на счету Мельниковой несколько ярких ролей в петербургских театрах. Правда, в последние годы ее чаще можно увидеть не на театральных подмостках, а в парламенте - с 2011 года она является депутатом Законодательного собрания Петербурга. Как уточнила Мельникова, возможно, в ближайшее время она из-за коронавируса не сможет активно работать.