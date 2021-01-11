Мэр Ялты анонсировала строительство первого в Крыму опреснителя

Власти Ялты уже определили участок для строительства завода для опреснения воды. Об этом на совещании насчет ситуации с водоснабжением в Крыму сообщила глава Ялтинской администрации Янина Павленко.

Она поблагодарила главу Крыма Сергея Аксенова за идею строительства такого завода на территории муниципалитета и выразила надежду, что тот станет первым в республике. Павленко попросила руководителя региона поручить ответственным исполнителям разработать нормативную документацию, необходимую для использования опресненной воды.

- Наши юристы во время подготовки документов для установки завода выявили, что в Российской Федерации не разработаны нормативные документы, которые бы позволяли на законодательном уровне использовать опресненную воду, - пояснила мэр Ялты.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что строительство первой опреснительной установки в республике может начаться уже в январе 2021 года и занять 14-15 месяцев.