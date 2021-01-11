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Рубрика: Происшествия

В Кургане завершено расследование дела о взятках бывшего замгубернатора

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя губернатора Курганской области - директора департамента агропромышленного комплекса Сергея Пугина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток завершено. Вскоре его рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Фото: iStock
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По версии правоохранительных органов, Курганской области были выделены средства из федерального бюджета по программе устойчивого развития сельских территорий на строительство в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района социальных объектов. Объекты до сих пор не достроены и не введены в эксплуатацию, хотя по документам все работы выполнены, а деньги перечислены подрядчику.

В следствии полагают, что именно Сергей Пугин, являясь в 2018-2019 годах первым заместителем губернатора, сговорившись с главой Шадринского района Владимиром Осокиным и его заместителем, организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика. Таким образом, была создана видимость полного и своевременного освоения бюджетных средств.

Бывшего высокопоставленного чиновника также обвиняют в том, что он оказывал покровительство подрядчику при выполнении муниципальных контрактов и неоднократно получал от него взятки от 50 до 500 тысяч рублей. Установлено, что общая сумма незаконного вознаграждения составила около 700 тысяч рублей.

Напомним, Сергея Пугина задержали в апреле 2020 года, с тех пор он находится под стражей.

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