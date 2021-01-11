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11.01.2021 12:02
Рубрика: Авто

Видео: собаки врезались в машину и покинули место ДТП

Текст: Вадим Давыденко

Белый снег, скользкий лед - легко ли в таких условиях сохранить равновесие, не сбиться с курса и избежать автомобильной аварии? Нелегко, даже если речь не о разогнавшемся до 100 км/ч мощном спорткаре, а о тощих дворнягах, резвящихся во дворе многоэтажного квартала среди припаркованных машин.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Дело происходило в Новом Уренгое, где температура в последние дни колеблется от суровых -31 ночью до теплых -26 днем, а выпавший перед Новым годом снег будет лежать аж до апреля. Две псины весело гоняли друг друга по двору в салочки, пока, заигравшись, не поскользнулись и не налетели на слегка припорошенную снегом легковушку.

Удар! Еще удар! Даже без звука любому автолюбителю смотреть это видео физически больно. Что уж говорить о владельце машины. Бампер поврежден путь и не фатально, но вполне себе ощутимо, а страховщики вряд ли смогут предъявить претензии скрывшимся с места ДТП Бобику и Барбосу.

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