Темпы восстановления спроса на нефть пока отстают от роста цен на нее. Фото: iStock

На встрече в марте участники сделки обсудят перспективы дальнейшего роста производства. Даже с учетом решения альянса предоставить России и Казахстану возможность нарастить производство в феврале - марте на 130 и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно суммарные объемы сокращения добычи вырастут с 7,2 млн баррелей в сутки в январе до 8,5 млн баррелей.

Это произойдет благодаря тому, что Саудовская Аравия и еще несколько участников ОПЕК+ дополнительно к своим квотам снизят производство на 1,425 млн баррелей в сутки.

Вице-премьер Александр Новак назвал это решение Саудовской Аравии новогодним подарком мировому рынку нефти, о чем он сказал на пресс-конференции по итогам встречи стран ОПЕК+. "Это поможет уменьшить объемы запасов нефти. Надеемся, что ситуация на рынке улучшится через два месяца и ОПЕК+ сможет дальше наращивать добычу", - сказал он.

После объявления об этом котировки барреля поднялись выше 55 долларов. Но кроме действий участников ОПЕК+ их больше ничего не поддерживает. Карантинные ограничения тормозят восстановление спроса, а в странах, не участвующих в сделке ОПЕК+, добыча нефти не падает, а в некоторых, например в Норвегии, даже увеличивается.

"Поднявшись на 40% с момента объявления о первой вакцине в начале ноября, нефтяной рынок достиг уровня цен, который не отражает текущих фундаментальных показателей", - говорит глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, к концу года возможно ожидать роста цен до 60 долларов за баррель, но только после того, как восстановится спрос на нефть.

В первой половине года также многое будет зависеть от дисциплины в странах ОПЕК+, считает ведущий аналитик Oil Research and Forecasts, Refinitiv Ихсан Хакк. Если они будут продолжать придерживаться сокращений производства, запасы нефти будут снижаться, поддерживая таким образом рынок. В целом цены на нефть останутся примерно на нынешнем уровне или немного повысятся, при этом Brent, вероятно, в течение следующих нескольких месяцев будет стоить дороже 50 долларов за баррель, сказал эксперт.