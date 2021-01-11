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Рубрика: Происшествия

Особо опасная информация

За пропаганду в Сети наркотиков, порнографии и экстремизма провайдеров оштрафуют до восьми миллионов рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
Внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые сегодня публикует "РГ".

Дополняются несколько статей, которые обязали провайдеров удалять со своих ресурсов информацию, запрещенную российским законодательством. Например, пропаганду порнографии, всякого рода экстремизма, технологию изготовления наркотиков. Кстати, наказывать теперь будут не только владельцев сайтов, но и граждан, разместивших такую информацию.

Фото: Максим Григорьев / фотохост-агентство ТАСС
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Так, гражданам грозит наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, на должностных лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей, на юридических лиц - от трех миллионов до восьми миллионов рублей. Это в среднем вдвое больше, чем было раньше.

Такие санкции - не цензура, не посягательство на свободу слова и самовыражения, а всего лишь превентивная мера по предотвращению и пресечению уголовных преступлений. Как выяснилось, преступники используют интернет уже не столько для пропаганды всякой гадости, а для организации и проведения вполне конкретных преступных акций. Не секрет, что в сетях ведутся переговоры о поставках и приобретении, например, наркотиков, даже обговариваются время и место закладок. Особенно опасными такие коммуникации стали в условиях пандемии.

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