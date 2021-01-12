Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 511-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172, 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 25, 29; N 7, ст. 840; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3582, 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2767; N 26, ст. 3120, 3122, 3131; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 48, ст. 6728, 6730; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3068, 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640, 7641; 2013, N 14, ст. 1642, 1651, 1657, 1658, 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477, 3478; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6159, 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6341, 6342, 6343; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1561, 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2333, 2335; N 26, ст. 3366, 3379, 3395; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; N 52, ст. 7541, 7545, 7548, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 35, 67, 74, 83, 84, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2619, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945, 3950; N 29, ст. 4354, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6716; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 62, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; N 14, ст. 1907; N 15, ст. 2051; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3284, 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4226, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; N 52, ст. 7508; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47, 51; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456, 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 18, ст. 2562; N 27, ст. 3938; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4830, 4831, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447, 8483; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1819, 1820, 1821; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2669, 2670; N 25, ст. 3161, 3163; N 27, ст. 3536; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4120, 4121, 4122, 4125, 4131; N 31, ст. 4476; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182; N 46, ст. 6417; N 49, ст. 6964, 6968; N 51, ст. 7493, 7494, 7495; N 52, ст. 7766, 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2002, 2019, 2020, 2029; N 17, ст. 2710; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526, 6528; N 50, ст. 8065) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "частью 1 статьи 13.37, частями 21 и 4 статьи 13.40," дополнить словами "частями 1 и 2 статьи 13.41,", после цифр "11.29," дополнить словами "частями 3-5 статьи 13.41,", после слов "статьи 12.211, частью 11 статьи 13.15," дополнить словами "частью 6 статьи 13.41,", после слов "предусмотренных частью 1 статьи 13.37" дополнить словами ", частями 1 и 2 статьи 13.41", после слов "статьи 13.11, частью 2 статьи 13.37" дополнить словами ", частями 3-5 статьи 13.41", после слов "статьей 11.71, частью 11 статьи 13.15," дополнить словами "частью 6 статьи 13.41,", после слов "частью 21 статьи 13.40," дополнить словами "частями 1 и 2 статьи 13.41,", после слов "частью 11 статьи 13.15, частями 22 и 4 статьи 13.31," дополнить словами "частями 3 и 4 статьи 13.41,";

2) часть 1 статьи 4.5 после слов "статьей 13.15 настоящего Кодекса)," дополнить словами "об информации, информационных технологиях и о защите информации (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 13.41 настоящего Кодекса),";

3) дополнить статьей 13.41 следующего содержания:

"Статья 13.41. Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации

1. Непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информационного ресурса, мер по ограничению доступа к информации, информационному ресурсу или сайту в сети "Интернет" в случае, если обязанность по принятию таких мер предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до четырех миллионов рублей.

2. Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до четырех миллионов рублей.

3. Непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информационного ресурса, мер по ограничению доступа к информационному ресурсу или сайту в сети "Интернет", на которых размещены информация, содержащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, в случае, если обязанность по принятию указанных мер предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от трех миллионов до восьми миллионов рублей.

4. Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от трех миллионов до восьми миллионов рублей.

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее четырех миллионов рублей.

6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее восьми миллионов рублей.

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", и удаления указанной информации.";

4) абзац первый части 3 статьи 20.2 после слов "территории (помещения)," дополнить словами "если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,";

5) в статье 20.22:

а) абзац первый части 1 после слов "настоящей статьи," дополнить словами "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,";

б) абзац первый части 3 после слов "лишения свободы," дополнить словами "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,";

6) абзац первый статьи 20.18 после слов "настоящего Кодекса," дополнить словами "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,";

7) часть 1 статьи 23.1 после слов "частями 21 и 4 статьи 13.40," дополнить словами "статьями 13.41,";

8) в части 1 статьи 23.44 слова "частями 1-3 статьи 13.40," заменить словами "частями 1, 2 и 3 статьи 13.40,";

9) пункт 58 части 2 статьи 28.3 после цифр "13.39," дополнить словами "частями 21 и 4 статьи 13.40, статьей 13.41,";

10) часть 1 статьи 28.7 после слов "статьями 6.11, 7.27," дополнить цифрами "13.41,".

Президент Российской Федерации В. Путин