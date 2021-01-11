Основной формой предоставления госуслуг станет реестровая, гражданам не нужно будет собирать справки для получения тех или иных выплат (они будут поступать автоматически), а многофункциональные центры госуслуг (МФЦ) постепенно будут становиться более цифровыми. На это направлены поправки в закон о госуслугах, которые публикует "РГ".

Они закрепляют проактивность предоставления услуг. Часть из них уже работает по этому принципу - например, справка из роддома предоставляется в электронном формате и автоматически направляется в ЗАГС для формирования свидетельства о рождении. Среди других жизненных ситуаций, в которых может быть внедрена "проактивность", минэкономразвития называет получение паспорта при достижении определенного возраста, изменение социального статуса семьи (многодетная семья), смена места жительства и другие.

Органы власти смогут сами отслеживать изменение статуса гражданина и уведомлять его уже по факту исполнения услуги - гражданину достаточно один раз дать свое согласие на это. Так, на портале госуслуг уже можно оставить согласие на информирование о причитающихся выплатах.

Реестровая модель госуслуг означает, что сведения в государственных информационных системах получат юридическую силу, а бумажные документы будут не нужны. В электронный формат уже переведены медкарты, медсправки, СНИЛС, свидетельство о праве на собственность, сертификат на материнский капитал, страховка ОСАГО, трудовые книжки и так далее. Со временем в электронный формат перейдут все справки и документы.