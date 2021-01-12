Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, 3480; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6952, 6961, 7009; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4264; 2015, N 1, ст. 72; N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4342; 2016, N 27, ст. 4293, 4294; N 52, ст. 7482; 2017, N 1, ст. 12; N 50, ст. 7555; 2018, N 1, ст. 63; N 9, ст. 1283; N 17, ст. 2427; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3413; N 27, ст. 3954; N 30, ст. 4539; N 31, ст. 4858; 2019, N 14, ст. 1461; N 29, ст. 3851; N 52, ст. 7790; 2020, N 9, ст. 1127; N 31, ст. 5027) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 1 после слов "на деятельность организаций" дополнить словами "и уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертов";

2) в статье 2:

а) пункт 3 после слов "в частях 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона," дополнить словами "либо к уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертам, указанным в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона,";

б) пункт 10 после слов "многофункциональным центром" дополнить словами "или направленный с использованием портала государственных и муниципальных услуг при заполнении заявителем запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги в электронной форме";

3) в статье 4:

а) пункт 1 после слов "предоставляются организациями" дополнить словами "и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами";

б) пункт 3 после слов "предоставляются организациями" дополнить словами "и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами";

в) пункт 6 дополнить словами ", за исключением случая, если на основании федерального закона предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется исключительно в электронной форме";

4) пункт 3 статьи 5 дополнить словами ", за исключением случая, если на основании федерального закона предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется исключительно в электронной форме";

5) пункт 2 части 1 статьи 6 дополнить словами ", за исключением случая, если на основании федерального закона предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется исключительно в электронной форме";

6) в статье 7:

а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.";

б) дополнить частями 11 - 19 следующего содержания:

"11. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 настоящего Федерального закона, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг.

12. Правительство Российской Федерации вправе определить перечень государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, которые могут быть предоставлены при обращении заявителей в коммерческие и некоммерческие организации (при наличии у них технической возможности), а также случаи и порядок такого обращения. Указанным порядком также определяются требования к коммерческим и некоммерческим организациям, в которые может обратиться заявитель за организацией предоставления государственных услуг (в том числе дополнительные требования к защите персональных данных и иной информации), условия предоставления таких услуг и критерии отбора указанных организаций.

13. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе с учетом положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, установить в отношении государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами на территории субъекта Российской Федерации, случаи и порядок обращения за организацией предоставления таких услуг в коммерческие и некоммерческие организации (при наличии у них технической возможности), а также требования к организациям, в которые может обратиться заявитель за организацией предоставления государственных услуг (в том числе дополнительные требования к защите персональных данных и иной информации), и критерии отбора указанных организаций.

14. Перечень муниципальных услуг, случаи и порядок обращения за организацией предоставления таких услуг в коммерческие и некоммерческие организации (при наличии у них технической возможности), а также требования к организациям, в которые может обратиться заявитель за организацией предоставления муниципальных услуг (в том числе дополнительные требования к защите персональных данных и иной информации), и критерии отбора указанных организаций определяются органами местного самоуправления с учетом требований, установленных в соответствии с частью 13 настоящей статьи.

15. Коммерческая и некоммерческая организация, участвующая в организации предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с частями 12 - 14 настоящей статьи, вправе использовать результаты предоставления соответствующих услуг и информацию, ставшую доступной в результате предоставления соответствующих услуг, только в целях предоставления государственной или муниципальной услуги заявителю, а также с согласия заявителя в целях оказания указанной коммерческой или некоммерческой организацией услуг заявителю в соответствии с требованиями, которые вправе установить Правительство Российской Федерации.

16. Информационные системы коммерческих и некоммерческих организаций, участвующих в организации предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с частями 12 - 14 настоящей статьи, должны соответствовать требованиям и особенностям, предусмотренным частями 2 и 4 статьи 19 настоящего Федерального закона, а также обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

17. При организации предоставления государственных и муниципальных услуг в коммерческих и некоммерческих организациях не допускается исключение иных форм обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 11 настоящей статьи.

18. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.

19. Контроль за деятельностью указанных в частях 12 - 14 настоящей статьи коммерческих и некоммерческих организаций по выполнению предусмотренных настоящим Федеральным законом требований осуществляется в установленном Правительством Российской Федерации порядке.";

в) часть 4 после слов "для обработки персональных данных" дополнить словами "при исполнении многофункциональным центром функций в соответствии со статьей 16 настоящего Федерального закона и";

г) в части 5 после слов "указанные в части 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, организации" дополнить словами "и уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты", слова "либо подведомственную" заменить словами "в подведомственную", слово ", участвующую" заменить словами "либо уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперту, участвующим";

д) в части 6:

пункты 5 и 6 признать утратившими силу;

в пункте 7 слова "регистрационные документы" заменить словами "документы, необходимые для осуществления государственной регистрации транспортных средств";

пункт 10 признать утратившим силу;

е) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в пределах территории субъекта Российской Федерации по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). Перечни государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящей частью, и порядок их предоставления утверждаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.";

7) статью 71 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Правительством Российской Федерации утверждаются правила межведомственного информационного взаимодействия, в том числе рекомендуемые правила организации межведомственного информационного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления.";

8) статью 72 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Документы и информация, которые указаны в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона и для подготовки которых не требуется совершение дополнительных действий, представляются на основании межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.";

9) дополнить статьей 73 следующего содержания:

"Статья 73. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме

1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.";

10) дополнить статьей 74 следующего содержания:

"Статья 74. Реестровая модель учета результатов предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Результаты предоставления государственных и муниципальных услуг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предоставляющими указанные услуги, в государственные и муниципальные информационные системы сведений в электронной форме.

2. Результат предоставления государственной или муниципальной услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления такой услуги.

3. Требования частей 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на государственные и муниципальные услуги, результатом предоставления которых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей заявителя и иных лиц.

4. Государственные и муниципальные услуги, результатом предоставления которых является предоставление заявителям - физическим лицам содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых лицах), принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставляются в электронной форме без взимания платы, если иное не установлено федеральными законами.

5. При формировании и ведении государственных и муниципальных информационных систем, указанных в части 1 настоящей статьи, обеспечиваются достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных информационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, защита указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий, резервирование информации, обеспечивающее возможность ее восстановления, а также учет и фиксация вносимых изменений.";

11) абзац первый части 1 статьи 9 после слов "предоставляются организациями" дополнить словами "и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами";

12) в статье 10:

а) в части 1:

в абзаце первом слово "осуществляются" заменить словами "могут осуществляться";

пункт 2 после слов "для предоставления государственной или муниципальной услуги," дополнить словами "в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона,";

б) в части 2 слова ", требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 3 настоящей статьи, и установить порядок определения требований к форматам заявлений и иных документов" заменить словами "(включая требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 3 настоящей статьи, и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов";

13) в статье 12:

а) в пункте 3 части 2 слово "центрах;" заменить словами "центрах. Раздел должен содержать варианты предоставления государственной или муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной или муниципальной услуги, за получением которого они обратились;";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое описание процедур предоставления соответствующей услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использованием информационных технологий, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной власти.";

14) в статье 13:

а) в части 1 слова "(далее в настоящей статье - орган, являющийся разработчиком административного регламента)" исключить;

б) дополнить частями 11 - 13 следующего содержания:

"11. Разработка, согласование и экспертиза проектов административных регламентов федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов осуществляются в федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей ведение федерального реестра государственных услуг в электронной форме.

12. Разработка и согласование проектов административных регламентов исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления осуществляются в государственной информационной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

13. В случае наличия региональной государственной информационной системы, обеспечивающей разработку и согласование административных регламентов исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, и решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации об использовании указанной системы разработка и согласование указанных в настоящей части проектов административных регламентов осуществляются в такой информационной системе. При использовании для разработки и согласования указанных проектов административных регламентов региональной государственной информационной системы обеспечивается в установленном Правительством Российской Федерации порядке передача принятых административных регламентов в федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую ведение федерального реестра государственных услуг в электронной форме, в том числе с учетом требований части 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.";

в) части 2 - 5 признать утратившими силу;

г) дополнить частями 61 - 63 следующего содержания:

"61. Особенности проведения правовой и антикоррупционной экспертиз, независимой экспертизы проектов административных регламентов, разработка которых осуществляется в соответствии с частью 11 настоящей статьи, утверждаются Правительством Российской Федерации.

62. Особенности проведения экспертизы, независимой экспертизы проектов административных регламентов, разработка которых осуществляется в соответствии с частью 12 настоящей статьи, утверждаются соответственно высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

63. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в целях проведения экспертиз, предусмотренных частью 62 настоящей статьи, вправе использовать свои региональные информационные системы и муниципальные информационные системы, созданные в целях ведения соответственно реестров государственных услуг субъектов Российской Федерации и реестров муниципальных услуг.";

д) части 7 - 11 признать утратившими силу;

е) в части 12 слова ", а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов" исключить;

15) часть 4 статьи 151 после слов "получаемые в организациях" дополнить словами "и у уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертов";

16) в части 1 статьи 16:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) прием и заполнение запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в том числе посредством автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов;";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе путем оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";";

в) в пункте 61 слова "направленных в многофункциональный центр" исключить;

г) дополнить пунктом 72 следующего содержания:

"72) создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра электронных дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона, и документов, предоставляемых в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг) и представленных гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном правилами организации деятельности многофункциональных центров, а также направление указанных электронных дубликатов в органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, и указанным гражданам с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. Перечень таких документов и информации и порядок создания и направления их электронных дубликатов в органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, устанавливаются Правительством Российской Федерации;";

17) статью 17 дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:

"31) прием и рассмотрение полученных от многофункциональных центров в электронной форме документов и информации, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, необходимых для предоставления государственных или муниципальных услуг, без получения таких документов и информации на бумажном носителе, если иное не предусмотрено федеральным законом;

32) уведомление многофункциональных центров об изменении нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;";

18) в части 2 статьи 19 слова "а также" исключить, слова "их взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации" заменить словами "их взаимодействие, а также требования по обеспечению использования при идентификации и аутентификации в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в том числе единой системы идентификации и аутентификации устанавливаются Правительством Российской Федерации", дополнить предложением следующего содержания: "В случае использования при идентификации и аутентификации в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления также иных государственных информационных систем такие государственные информационные системы должны в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивать взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, в том числе для обеспечения возможности санкционированного доступа к единому порталу государственных и муниципальных услуг с использованием региональной государственной информационной системы, обеспечивающей идентификацию и аутентификацию, в установленном Правительством Российской Федерации порядке.";

19) в статье 21:

а) в части 2 слова "услуг субъектов Российской Федерации" заменить словом "услуг", дополнить новым вторым предложением и предложениями следующего содержания: "Через региональные порталы государственных и муниципальных услуг указанные органы государственной власти вправе в установленном Правительством Российской Федерации порядке и по определенному Правительством Российской Федерации перечню обеспечить возможность предоставления государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов. В случае, если государственная услуга, предоставляемая исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, или муниципальная услуга, предоставляемые через региональный портал государственных и муниципальных услуг, включена в установленный Правительством Российской Федерации перечень государственных и муниципальных услуг, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе принять решение об обеспечении возможности предоставления такой государственной или муниципальной услуги через единый портал государственных и муниципальных услуг. При предоставлении отдельных государственных и муниципальных услуг по определенному Правительством Российской Федерации перечню в электронной форме посредством обращения заявителей через официальные сайты органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должна обеспечиваться в установленном Правительством Российской Федерации порядке равноценная возможность предоставления таких государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством обращения заявителей через единый портал государственных и муниципальных услуг. В случае, если при предоставлении отдельных государственных и муниципальных услуг по определенному Правительством Российской Федерации перечню не обеспечена возможность их предоставления в электронной форме посредством обращения заявителей через региональные порталы государственных и муниципальных услуг, должна обеспечиваться возможность предоставления таких государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством обращения заявителей через единый портал государственных и муниципальных услуг.";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, организации, предоставляющие услуги, указанные в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, многофункциональные центры при предоставлении государственных и муниципальных услуг вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением таких услуг, а также от способа предоставления заявителю результатов предоставления таких услуг направляют в личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг сведения, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3 настоящей статьи, в определенном Правительством Российской Федерации порядке, предусматривающем в том числе случаи и порядок предоставления таких сведений для размещения на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, в иных государственных информационных системах, с учетом положений нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, определяющих состав передаваемых в соответствии с пунктом 4 части 3 настоящей статьи сведений.";

20) часть 7 статьи 29 после слов "предоставляются организациями" дополнить словами "и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами".

Статья 2

В части 2 статьи 2 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 442-ФЗ "О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7514) слово "января" заменить словом "июля".

Статья 3

Внести в часть 1 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2028; N 24, ст. 3740) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова "в 2020 году" заменить словами "в 2020 и 2021 годах";

2) пункт 1 дополнить словами ", видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 8 и 10 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 8 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 октября 2022 года.

3. Пункт 10 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Административные регламенты предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов подлежат приведению в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (в редакции настоящего Федерального закона) поэтапно в срок до 1 января 2023 года в соответствии с планом-графиком, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

5. Административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления подлежат приведению в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (в редакции настоящего Федерального закона) поэтапно в срок до 1 января 2024 года в соответствии с планом-графиком, утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе на основании предложений органов местного самоуправления, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

6. Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации может устанавливаться особый порядок предоставления государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, в целях оптимизации порядка предоставления указанных услуг, обеспечения их территориальной доступности, повышения качества предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов в случае, если действие указанных актов ограничено в пространстве и (или) во времени. На отношения, возникающие в рамках особого порядка предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, распространяются положения Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (в редакции настоящего Федерального закона), других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации в части, не урегулированной нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, установившими соответствующий особый порядок предоставления таких государственных услуг.

7. Обеспечение реализации положений части 2 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (в редакции настоящего Федерального закона) в отношении возможности предоставления государственных и муниципальных услуг по определенному Правительством Российской Федерации перечню посредством обращения заявителей через единый портал государственных и муниципальных услуг осуществляется в случае, если со дня вступления в силу нормативного правового акта, предусматривающего предоставление государственной услуги исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или муниципальной услуги в электронной форме, не была обеспечена возможность ее предоставления через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

8. Обеспечение реализации положений части 31 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" осуществляется в соответствии с планом-графиком, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин