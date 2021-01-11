Значительно ужесточены наказания за стрельбу, пусть даже и не с целью умышленного убийства, а "всего лишь" ради бравады, куража или праздничного настроения.

"Российская газета" публикует поправку в закон, которая ужесточает уголовную ответственность за хулиганство с использованием оружия. Изменения касаются статьи 213, часть 2, "Хулиганство" УК РФ. Суть изменений в том, что любые шалости с огнестрельным оружием будут сурово караться - вплоть до семи лет тюрьмы.

Напомним, до сих пор таким "стрелкам" грозил штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Или принудительные работы на срок до пяти лет.

Теперь за подобное хулиганство будет присуждаться штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или принудительные работы сроком до пяти лет. Верхняя планка наказания - лишение свободы на срок до семи лет.

Почему решено ужесточить наказание именно за стрельбу без умысла причинить кому-либо вред, понятно. Такие выстрелы звучат все чаще и в центре больших городов, и в небольших поселках. Особенно - на свадьбах и других торжествах.

Но нередко огонь в воздух открывается и в ходе выяснения отношений. . За травматические пистолеты, например, часто хватаются водители, оскорбленные тем, что им не уступили дорогу или просто обогнали. Все это вызывало понятное возмущение граждан, особенно тех, кто оказывался рядом с такими стрелками. Как следствие, в полицию, прокуратуру и Следственный комитет шли жалобы.

Теперь у любителей пострелять на публике появился стимул сдерживать себя.