Новости

Число звонков на "ковидный" номер 122 сократилось на треть 21:05
Вильфанд предупредил об экстремальных морозах в Москве 20:57
В Китае после взрыва в шахте оказались заблокированы 22 рабочих 20:54
Эрдоган: Вакцинация в Турции начнется на этой неделе 20:40
В Вооруженных силах от коронавируса вылечились более 25 тысяч человек 20:24
В Госдуме назвали цель новых договоренностей по Карабаху 20:20
Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку 20:17
Росавиация не видит риска банкротств авиакомпаний РФ в ближайшее время 20:16
В Минэнерго рассказали о ситуации на топливном рынке 20:03
Глава Генштаба РФ обсудил с коллегой из США вопросы безопасности 20:01
Жителя Татарстана приговорили к 17 годам за подготовку теракта 19:42
США ввели санкции против семи украинцев за вмешательство в выборы 19:41
В Росавиации подвели итоги пассажирских перевозок в новогодние праздники 19:40
Названа причина падения мальчика под поезд в метро Москвы 19:38
Сербский защитник "Сочи" намерен выступать за сборную РФ по футболу 19:36
Суд продлил арест мэру Томска Ивану Кляйну 19:36
В Дании число заболевших COVID-19 превысило 182 тысячи человек 18:44
В Индии успешно завершилась вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V" 18:33
В Кургане завершено расследование дела о взятках бывшего замгубернатора 18:30
России нужны еще 328 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора 18:12
После ДТП с военной колонной задержан водитель самосвала 17:48
Бирюков: Городские службы готовы к работе в мороз 17:47
Лукашенко обсудил ряд экономических перспектив и проектов 17:40
Как переносят холода животные Московского зоопарка 17:34
В Петербурге СК начал проверку после гибели мужчины на ватрушке 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году
11.01.2021 20:51
Рубрика: Происшествия

Пугающий выстрел

За хулиганскую стрельбу могут посадить на семь лет
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
Значительно ужесточены наказания за стрельбу, пусть даже и не с целью умышленного убийства, а "всего лишь" ради бравады, куража или праздничного настроения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Российская газета" публикует поправку в закон, которая ужесточает уголовную ответственность за хулиганство с использованием оружия. Изменения касаются статьи 213, часть 2, "Хулиганство" УК РФ. Суть изменений в том, что любые шалости с огнестрельным оружием будут сурово караться - вплоть до семи лет тюрьмы.

Фото: Reuters
C 1 января вступают в силу новые правила охоты

Напомним, до сих пор таким "стрелкам" грозил штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Или принудительные работы на срок до пяти лет.

Теперь за подобное хулиганство будет присуждаться штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или принудительные работы сроком до пяти лет. Верхняя планка наказания - лишение свободы на срок до семи лет.

Почему решено ужесточить наказание именно за стрельбу без умысла причинить кому-либо вред, понятно. Такие выстрелы звучат все чаще и в центре больших городов, и в небольших поселках. Особенно - на свадьбах и других торжествах.

Но нередко огонь в воздух открывается и в ходе выяснения отношений. . За травматические пистолеты, например, часто хватаются водители, оскорбленные тем, что им не уступили дорогу или просто обогнали. Все это вызывало понятное возмущение граждан, особенно тех, кто оказывался рядом с такими стрелками. Как следствие, в полицию, прокуратуру и Следственный комитет шли жалобы.

Теперь у любителей пострелять на публике появился стимул сдерживать себя.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Право Уголовное право Все о личном и служебном оружии Уголовное законодательство Комментарии к документам

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
В ДТП с военными под Москвой четверо погибли и десятки пострадали
Научный центр "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса
Как не дать обмануть себя мошенникам
Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году