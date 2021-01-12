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12 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 543-ФЗ "О внесении изменений в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2020 г.
Опубликован 12 января 2021 г.
Вступает в силу 10 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Уголовный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2007, N 31, ст. 4008; 2011, N 11, ст. 1495; N 50, ст. 7362; 2014, N 48, ст. 6651; 2017, N 15, ст. 2135) следующие изменения:

1) пункт "а" части первой изложить в следующей редакции:

"а) с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения; " ;

2) абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

"2. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, -".

Президент Российской Федерации В. Путин