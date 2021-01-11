В России создается единая государственная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Закон об этом публикует "РГ".

Система позволит отследить жизненный цикл зерна от производства до выпуска в обращение. В нее будет включаться информация о производителях, собственниках, перевозчиках зерна. Кроме того, в ней будут содержаться данные о компаниях, хранящих зерно, грузоотправителях, грузополучателях, партиях зерна и их потребительских свойствах, о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд и многие другие данные.

Участники зернового рынка будут обязаны оформлять сопроводительные документы, в которых должна содержаться информация о партии зерна или продуктов его переработки. Без этих документов продать зерно в России или экспортировать его будет нельзя.