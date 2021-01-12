Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 520-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О зерне" и статью 14 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4973-I "О зерне" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 22, ст. 799; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3303; 2003, N 2, ст. 167; 2006, N 6, ст. 636; N 12, ст. 1234; 2011, N 30, ст. 4590) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящий Закон определяет правовые основы развития зернового комплекса Российской Федерации, являющегося совокупностью видов сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством (выращиванием зерновых культур), перевозкой, хранением, обработкой, переработкой, реализацией и утилизацией зерна и продуктов переработки зерна на внутреннем и внешнем рынках (далее - обращение зерна и продуктов переработки зерна).";

2) в статье 1 второе предложение изложить в следующей редакции: "В целях развития зернового комплекса осуществляется поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и других лиц, осуществляющих соответствующую деятельность, включая оказание услуг, посредством проведения целенаправленной льготной инвестиционной, ценовой, кредитной и налоговой политики.";

3) в главе II:

а) статьи 2 - 4 признать утратившими силу;

б) дополнить статьей 41 следующего содержания:

"Статья 41. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и других лиц, осуществляющих деятельность в области развития зернового комплекса (далее - товаропроизводители), осуществляется в соответствии с законодательством о развитии сельского хозяйства.";

4) статьи 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 5. В целях обеспечения потребностей Российской Федерации в зерне, используемом для пищевых и кормовых целей, формируются федеральный фонд зерна и региональные фонды зерна республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов федерального значения.

Статья 6. Объем федерального фонда зерна и порядок его использования определяются Правительством Российской Федерации.";

5) статью 7 после слова "областей" дополнить словами ", городов федерального значения";

6) статьи 8 - 10 признать утратившими силу;

7) статью 12 изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Объем региональных фондов зерна и порядок их использования определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.";

8) статьи 14 и 15 признать утратившими силу;

9) в главе IV:

а) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Меры по развитию зернового комплекса применяются в соответствии с настоящим Законом, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.";

б) дополнить статьей 161 следующего содержания:

"Статья 161. Государственный мониторинг зерна представляет собой систему анализа и оценки объема и потребительских свойств зерна, произведенного на территории Российской Федерации, перечень которых для целей настоящей статьи утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Государственный мониторинг зерна осуществляется в целях предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям достоверных данных о потребительских свойствах зерна в месте его выращивания и обеспечения органов государственной власти информацией о потребительских свойствах зерна.

Объектом государственного мониторинга зерна является зерно в период уборки урожая в месте выращивания с географическим указанием.

Государственный мониторинг зерна осуществляется уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им федеральными государственными бюджетными учреждениями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

в) дополнить статьей 171 следующего содержания:

"Статья 171. Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна создается в целях обеспечения учета объема партии зерна и объема партии продуктов переработки зерна при их обращении, а также в целях осуществления анализа, обработки представленных сведений и информации и контроля за их достоверностью.

Порядок создания Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, ее развития и эксплуатации, включая правила регистрации и представления сведений и информации в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, сроки, формы и форматы представления сведений и информации, требования к обеспечению доступа к информации, содержащейся в такой системе, а также формы и порядок направления запросов о представлении информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть "Интернет" и единый портал государственных и муниципальных услуг, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна содержится документированная информация:

о товаропроизводителях, включая данные:

о юридических лицах (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика), об индивидуальных предпринимателях (сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика);

об организациях, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающих связанные с хранением услуги. Формирование и ведение реестра таких организаций в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

о партии зерна, включая вид сельскохозяйственной культуры (наименование), год урожая, место выращивания с указанием географического наименования, цели использования (пищевые или кормовые), массу (нетто в килограммах), потребительские свойства, назначение (хранение и (или) обработка, переработка, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации);

о партии продуктов переработки зерна (продукция, которая произведена в результате первичной и (или) последующей (промышленной) переработки зерна и перечень которой устанавливается Правительством Российской Федерации на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности), включая наименование товаропроизводителя, вид сельскохозяйственной культуры (наименование), массу (нетто в килограммах), дату изготовления, потребительские свойства, цели использования (пищевые или кормовые), назначение (ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации);

о собственнике (владельце) зерна, находящегося на хранении и (или) обработке, включая вид сельскохозяйственной культуры (наименование), массу (нетто в килограммах), потребительские свойства, дату принятия на хранение и (или) обработку, отгрузку, у организации, осуществляющей в качестве предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающей связанные с хранением услуги;

о декларациях соответствия, фитосанитарных сертификатах, ветеринарных сертификатах в случае ввоза на территорию Российской Федерации партий зерна и партий продуктов переработки зерна или их вывоза с территории Российской Федерации;

о грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике партии зерна и (или) партии продуктов переработки зерна, пунктах отправления и назначения, а также о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка партии зерна и (или) партии продуктов переработки зерна (в случае транспортировки автомобильным транспортом);

о потребительских свойствах партии зерна и (или) партии продуктов переработки зерна, перечень которых для целей настоящей статьи утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса;

о закупке партий зерна и партий продуктов переработки зерна для государственных нужд, включая информацию о закупках, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

о закупке партий зерна в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции, их хранении в составе федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции и реализации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

о фактическом объеме (нетто в килограммах) и потребительских свойствах зерна, полученного для его первичной и (или) последующей (промышленной) переработки;

о выданных товаросопроводительных документах на партию зерна или партию продуктов переработки зерна;

о результатах государственного мониторинга зерна, включая сведения об объеме и о потребительских свойствах зерна, произведенного на территории Российской Федерации;

о документах, подтверждающих факт утилизации партии зерна или партии продуктов переработки зерна или возврат партии зерна по результатам экспертизы зерна и (или) продуктов переработки зерна, представляемых в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, вынесший предписание о возврате партии зерна или об утилизации партии зерна или партии продуктов переработки зерна в соответствии со статьей 182 настоящего Закона.

Внесению в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна не подлежит информация о продуктах переработки зерна, используемых для поставки в розничную торговлю и реализации (продажи) физическим лицам для личного потребления либо юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для использования в целях, не связанных с последующей реализацией (продажей), а также о закладке в государственный резерв, хранении в составе государственного резерва и их выпуске.

В целях обеспечения учета обращения зерна и продуктов переработки зерна товаропроизводители регистрируются в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна без взимания платы, представляют в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна достоверные и полные сведения и информацию, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, ведут учет зерна и (или) продуктов переработки зерна в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса. Товаропроизводители вправе направить запрос о представлении информации из Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна в соответствии с настоящей статьей.

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна является федеральной информационной системой. Обладателем информации является Российская Федерация, от имени которой правомочия обладателя информации осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Заказчиком Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна позволяет документарно (на бумажном и (или) электронном носителях) обеспечить учет обращения партии зерна и партии продуктов переработки зерна.

Перечень размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети "Интернет", сведений и информации, содержащихся в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, а также перечень информации, размещаемой в форме открытых данных, определяется Правительством Российской Федерации.

Представление информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, органам государственной власти, органам местного самоуправления, товаропроизводителям, юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляется в электронной форме без взимания платы.

Информация в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна представляется товаропроизводителями, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна взаимодействует с федеральными информационными системами, входящими в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для представления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также с другими государственными и муниципальными информационными системами с использованием указанной инфраструктуры.

Порядок взаимодействия Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна и иных государственных информационных систем устанавливается Правительством Российской Федерации.

Операторы указанных в части тринадцатой настоящей статьи иных государственных информационных систем обязаны обеспечить доступ федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, к информации, содержащейся в указанных информационных системах, с соблюдением порядка взаимодействия Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна и иных государственных информационных систем.

Защита информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации в области персональных данных, законодательством Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

Информация, содержащаяся в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, является официальной информацией и государственным информационным ресурсом.";

г) дополнить статьями 181 - 183 следующего содержания:

"Статья 181. Товаропроизводитель при формировании каждой партии зерна и партии продуктов переработки зерна в целях их перевозки и (или) реализации, приемки или отгрузки самостоятельно на безвозмездной основе оформляет товаросопроводительный документ на партию зерна или партию продуктов переработки зерна, содержащий сведения о потребительских свойствах партии зерна или партии продуктов переработки зерна и количестве, определяемом в единицах массы.

Товаросопроводительный документ на партию зерна или партию продуктов переработки зерна оформляется в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Форма товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна, порядок и сроки его оформления в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, в том числе на бумажном носителе (с указанием реквизитов, включая уникальный идентификационный номер и иную информацию), определяются Правительством Российской Федерации.

Приемка и (или) отгрузка и (или) перевозка партии зерна и партии продуктов переработки зерна по территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской Федерации любым видом транспорта, реализация партии зерна и партии продуктов переработки зерна на территории Российской Федерации осуществляются при наличии товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна.

Статья 182. Партия зерна, которая не соответствует требованиям международных договоров Российской Федерации, иных актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и законодательства Российской Федерации и (или) на которую отсутствуют товаросопроводительные документы, в том числе товаросопроводительный документ на партию зерна, и (или) в отношении которой установлен факт фальсификации, подлежит изъятию, экспертизе, возврату или утилизации по решению уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По результатам экспертизы уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти выносит предписание о возврате партии зерна или ее утилизации за счет собственника (владельца) партии зерна.

В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, лица, осуществляющие хранение, перевозку партии зерна, обязаны информировать об этом собственника (владельца) и получателя такой партии зерна. Такая партия зерна не подлежит реализации и направляется на экспертизу, в соответствии с результатами которой она подлежит возврату или утилизации.

На срок, необходимый для проведения экспертизы, собственник (владелец) партии зерна обеспечивает ее временное хранение, условия осуществления которого исключают возможность доступа к такой партии зерна.

Находящаяся на временном хранении партия зерна подлежит строгому учету.

Собственник (владелец) партии зерна обязан представить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, вынесший предписание по результатам экспертизы зерна о возврате партии зерна или об утилизации партии зерна, документ либо его заверенную в установленном порядке копию, подтверждающие факт утилизации такой партии зерна, или в случае предписания о возврате партии зерна документ либо его заверенную в установленном порядке копию, подтверждающие факт обработки такой партии зерна.

Статья 183. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут административную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

10) в главе V:

а) статьи 19 и 20 признать утратившими силу;

б) дополнить статьей 201 следующего содержания:

"Статья 201. Не допускаются ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской Федерации зерна без товаросопроводительного документа на партию зерна.

Порядок проведения лабораторных исследований при экспортно-импортных операциях в целях оформления товаросопроводительного документа на партию зерна, а также перечень таких исследований утверждает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Лабораторные исследования проводятся за счет средств товаропроизводителя лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации.";

11) дополнить главой VII следующего содержания:

"Глава VII

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна

Статья 22. Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна осуществляется уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна является соблюдение товаропроизводителями требований к обеспечению качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна и связанных с ними требований к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) техническими регламентами Евразийского экономического союза, при закупках зерна для государственных нужд, закладке, хранении и транспортировке в составе государственного резерва, при ввозе зерна и продуктов переработки зерна, а также при вывозе зерна и продуктов переработки зерна (в части соблюдения обязательных требований, предъявляемых к зерну и продуктам переработки зерна при осуществлении экспортных операций). Перечень продуктов переработки зерна, в отношении которых осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, определяется положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, за исключением такого контроля (надзора), осуществляемого в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Правила осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации за зерном и продуктами переработки зерна, ввозимыми в Российскую Федерацию из иностранных государств, а также перечень уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, участвующих в его осуществлении, устанавливается положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

Статья 23. Права должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю (надзору) в области качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, определяются статьей 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а также частью второй настоящей статьи.

Должностные лица федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю (надзору) в области качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, имеют право принимать решения о запрете ввоза на территорию Российской Федерации партий зерна в случае выявления нарушений в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.".

Статья 2

В части 4 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2008, N 49, ст. 5748; 2015, N 7, ст. 1017; 2017, N 27, ст. 3941) слова "продовольственной и фуражной" и слово "фуражного" исключить.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пункта 11 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 11 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин