В России появятся новые виды документов по стандартизации - "техническая спецификация" и "технический отчет". Они могут быть интересны технологическим стартапам, ИТ-компаниям, инновационному бизнесу, у которого есть новые, еще не стандартизированные технологии и кому важно очень быстро занять новую нишу на рынке. Закон об этом публикует "РГ".

Спецификации и технические отчеты должны стать "золотой серединой" между ГОСТами и техническими условиями: они будут обсуждаться в короткие сроки с компетентными экспертами из отрасли и при определенных ограничениях могут применяться как национальные стандарты.

Закон также закрепляет перенос всех этапов разработки стандартов в цифровую среду (в системе "Береста").