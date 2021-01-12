Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 523-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 июня 2015 года N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4229) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 дополнить словами ", в том числе с использованием информационной системы в сфере стандартизации";

2) в статье 2:

а) пункт 2 дополнить словами ", технические спецификации (отчеты) и стандарты организаций, в том числе технические условия, зарегистрированные в установленном порядке в Федеральном информационном фонде стандартов";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) информационная система в сфере стандартизации - государственная информационная система в национальной системе стандартизации, которая создается федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, функционирует на основе информационных технологий и технических средств, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, размещение, использование и предоставление информации, касающейся планирования работ по стандартизации, в том числе формирования и реализации программ по стандартизации, разработки, редактирования и экспертизы проектов документов по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также деятельности участников работ по стандартизации;";

в) в пункте 3 слова "утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации," исключить;

г) в пункте 5 слова "по результатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации" заменить словами "в отношении которого проведена экспертиза в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации";

д) в пункте 8 слова "разработанный и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации," исключить;

е) в пункте 9 слова "разработанный и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации," исключить;

ж) в пункте 10 слова "по результатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации" заменить словами "в отношении которого проведена экспертиза в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации";

з) дополнить пунктом 101 следующего содержания:

"101) программа стандартизации - документ, который разрабатывается и утверждается участником или участниками работ по стандартизации, предусматривает разработку на перспективу (с учетом целей и направлений развития стандартизации) документов по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) внесение в них изменений (актуализацию) либо их пересмотр;";

и) в пункте 11 слова "утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и" исключить;

к) в пункте 12 слова "утвержденный федеральным органом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и" исключить;

л) дополнить пунктом 141 следующего содержания:

"141) техническая спецификация (отчет) - документ по стандартизации, утвержденный техническим комитетом по стандартизации и устанавливающий характеристики, правила и принципы в отношении инновационной продукции (работ, услуг), процессов, исследований (испытаний), измерений, включая отбор образцов, и методов испытаний;";

3) в пункте 1 части 2 статьи 3 слово "внедрение" заменить словами "разработка и внедрение", после слова "технологий," дополнить словами "в том числе информационных технологий,";

4) пункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"9) непротиворечивость документов национальной системы стандартизации и сводов правил, отсутствие в них дублирующих положений;";

5) в части 3 статьи 5 слова "региональных стандартов и" заменить словами "региональных стандартов, межгосударственных стандартов,";

6) статью 7 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) содействие экономической интеграции, в том числе с государствами - членами Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза;";

7) статью 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16) устанавливает порядок разработки национальных стандартов, предварительных национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере стандартизации.";

8) в статье 9:

а) пункт 3 после слова "разрабатывает" дополнить словом "(формирует)";

б) пункт 14 после слов "стандартизации, своды правил," дополнить словами "технические спецификации (отчеты), стандарты организаций, в том числе технические условия,";

в) в пункте 22 слова "межгосударственных стандартов, региональных стандартов" заменить словами "региональных стандартов, межгосударственных стандартов и региональных сводов правил", дополнить словами "и сводов правил иностранных государств";

г) дополнить пунктами 241 и 242 следующего содержания:

"241) определяет порядок регистрации стандартов организаций, в том числе технических условий, в Федеральном информационном фонде стандартов;

242) определяет порядок разработки и утверждения технических спецификаций (отчетов);";

д) дополнить пунктом 301 следующего содержания:

"301) осуществляет создание, модернизацию и обеспечение эксплуатации информационной системы в сфере стандартизации;";

9) в статье 11:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Под техническим комитетом по стандартизации понимается форма сотрудничества заинтересованных юридических лиц (в том числе научных организаций в сфере стандартизации, общественных организаций и объединений), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории, а также государственных органов, органов местного самоуправления и государственных корпораций для разработки документов национальной системы стандартизации и их экспертизы, проведения экспертизы иных документов по стандартизации по закрепленным объектам стандартизации или областям деятельности, участия в работах по международной стандартизации и региональной стандартизации в закрепленных областях деятельности.";

б) в части 14 слова "об объектах стандартизации" заменить словами "закрепленных объектах стандартизации и областях деятельности";

в) дополнить частью 18 следующего содержания:

"18. Технические комитеты по стандартизации разрабатывают и утверждают технические спецификации (отчеты) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.";

10) в статье 12:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Под проектным техническим комитетом по стандартизации понимается форма временного (на срок не более трех лет) сотрудничества лиц, указанных в части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, для разработки документов национальной системы стандартизации по закрепленным объектам стандартизации или областям деятельности и их экспертизы, участия в работах по международной стандартизации и региональной стандартизации в закрепленных областях деятельности.";

б) дополнить частями 3 - 10 следующего содержания:

"3. Создание проектных технических комитетов по стандартизации и формирование их составов осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации в соответствии с принципами, указанными в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона.

4. Заявка на создание проектного технического комитета по стандартизации может быть подана в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации органами и (или) лицами, указанными в части 2 настоящей статьи.

5. Уведомление о приеме заявок на участие в проектном техническом комитете по стандартизации размещается федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Лица, указанные в части 2 настоящей статьи, в течение срока, указанного в уведомлении о приеме заявок на участие в проектном техническом комитете по стандартизации, направляют заявки на участие в проектном техническом комитете по стандартизации в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации. Срок приема заявок устанавливается в уведомлении, указанном в части 5 настоящей статьи, и не может быть менее чем десять дней и более чем тридцать дней со дня размещения данного уведомления.

7. Заявка на участие в проектном техническом комитете по стандартизации должна содержать обоснование участия заявителя в качестве члена проектного технического комитета по стандартизации.

8. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации в срок не позднее чем в течение семи дней со дня окончания срока приема заявок на участие в проектном техническом комитете по стандартизации принимает решение о создании проектного технического комитета по стандартизации и назначении председателя проектного технического комитета по стандартизации в соответствии с частью 14 статьи 11 настоящего Федерального закона, а также размещает такое решение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. Проектные технические комитеты по стандартизации принимают участие в разработке международных стандартов, региональных стандартов, межгосударственных стандартов и национальных стандартов по закрепленным за ними объектам стандартизации или областям деятельности.

10. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации в срок не позднее чем в течение семи дней со дня окончания срока, на который был сформирован проектный технический комитет по стандартизации, принимает решение о ликвидации проектного технического комитета по стандартизации либо о создании на его основе технического комитета по стандартизации в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

11) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"2. К полномочиям комиссии по апелляциям относится рассмотрение жалоб по обращениям заявителей на решения, действия (бездействие) федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации и его должностных лиц.";

12) статью 14 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) технические спецификации (отчеты).";

13) в статье 21:

а) часть 1 после слова "обеспечения" дополнить словом "соответствующих";

б) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Стандарты организаций и технические условия могут быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде стандартов по инициативе организации, утвердившей данные стандарты организаций и технические условия.";

14) дополнить статьей 211 следующего содержания:

"Статья 211.Технические спецификации (отчеты)

1. Технические спецификации (отчеты) разрабатываются техническими комитетами по стандартизации в целях ускоренного внедрения инноваций.

2. Технические спецификации (отчеты) разрабатываются с учетом документов национальной системы стандартизации.

3. Технические спецификации (отчеты) могут быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде стандартов по инициативе технических комитетов по стандартизации, утвердивших данные технические спецификации (отчеты).";

15) статью 22 изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Своды правил

1. Своды правил разрабатываются, утверждаются, изменяются и отменяются федеральным органом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

2. Порядок разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил устанавливается Правительством Российской Федерации.";

16) статью 23 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Разработка (формирование) и реализация программы национальной стандартизации осуществляются с использованием информационной системы в сфере стандартизации.";

17) в статье 24:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Разработчик национального стандарта (далее - разработчик) направляет уведомление о разработке проекта национального стандарта в технический комитет по стандартизации, а при отсутствии технического комитета по стандартизации, за которым закреплены объекты стандартизации и области деятельности, соответствующие проекту национального стандарта, в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации. Технический комитет по стандартизации, за которым закреплены объекты стандартизации и области деятельности, соответствующие проекту национального стандарта, направляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации уведомление о разработке проекта национального стандарта для размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации в срок не позднее чем в течение семи дней со дня поступления уведомления о разработке проекта национального стандарта размещает такое уведомление на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием информационной системы в сфере стандартизации. В случае отсутствия указанного технического комитета федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации размещает информацию о разработке проекта национального стандарта без такого уведомления. Уведомление о разработке проекта национального стандарта должно содержать информацию о положениях, которые имеются в проекте национального стандарта и отличаются от положений соответствующих международных стандартов.";

б) дополнить частью 23 следующего содержания:

"23. Порядок разработки национальных стандартов, предварительных национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере стандартизации утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стандартизации.";

18) в части 3 статьи 27 слова "даты регистрации" заменить словами "даты введения в действие";

19) часть 1 статьи 28 дополнить словами ", в том числе с использованием информационной системы в сфере стандартизации";

20) в статье 29:

а) часть 3 после слов "общероссийские классификаторы," дополнить словами "технические спецификации (отчеты), стандарты организаций, технические условия,";

б) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации организует учет зарегистрированных в Федеральном информационном фонде стандартов действующих технических спецификаций (отчетов), стандартов организаций и технических условий и предоставление информации о них государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам и физическим лицам.";

21) статью 30 дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Органам государственной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или суду предоставляется безвозмездный доступ с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к документам, которые составляют Федеральный информационный фонд стандартов, в соответствии с порядком, установленным частью 5 статьи 29 настоящего Федерального закона.";

22) статью 32 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Порядок передачи иностранным государствам документов по стандартизации, определенных порядками, предусмотренными статьей 6 настоящего Федерального закона, устанавливается Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин