Земельные участки населенных пунктов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, возвращены в гражданский оборот, там снова можно строить индивидуальные жилые дома, разбивать сады и огороды, бурить скважины на воду и создавать объекты социальной инфраструктуры. Закон об этом публикует "Российская газета". Принятые послабления касаются всех видов особо охраняемых природных территорий, кроме заповедников.

ООПТ - заповедники, национальные и природные парки, заказники, дендрологические и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, объекты всемирного наследия - занимают 13% территории России. По прежним правилам жители населенных пунктов, попавших в границы ООПТ, не могли построить себе дом, купить или продать землю. Деятельность муниципальных администраций тоже была сильно ограничена. Особенно остро проблема проявила себя на Байкале, когда в границах охранной зоны оказались деревни и села, в которых живут 141 тысяча человек. Виды разрешенного использования земельных участков в границах населенных пунктов, входящих в ООПТ, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются правилами землепользования и застройки. При этом вне границ населенного пункта продолжат действовать прежние строгие нормы охраны природы.