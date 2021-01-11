Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Алексей Дуэль 
20:09 11.01.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)

В нацпарках разрешили строить дома

Земельные участки населенных пунктов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, возвращены в гражданский оборот, там снова можно строить индивидуальные жилые дома, разбивать сады и огороды, бурить скважины на воду и создавать объекты социальной инфраструктуры. Закон об этом публикует "Российская газета". Принятые послабления касаются всех видов особо охраняемых природных территорий, кроме заповедников.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

ООПТ - заповедники, национальные и природные парки, заказники, дендрологические и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, объекты всемирного наследия - занимают 13% территории России. По прежним правилам жители населенных пунктов, попавших в границы ООПТ, не могли построить себе дом, купить или продать землю. Деятельность муниципальных администраций тоже была сильно ограничена. Особенно остро проблема проявила себя на Байкале, когда в границах охранной зоны оказались деревни и села, в которых живут 141 тысяча человек. Виды разрешенного использования земельных участков в границах населенных пунктов, входящих в ООПТ, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются правилами землепользования и застройки. При этом вне границ населенного пункта продолжат действовать прежние строгие нормы охраны природы.

Кабмин утвердил перечень запрещенной деятельности на Байкале