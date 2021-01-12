Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5742, 5748; 2011, N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7043; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 48, ст. 6642; 2015, N 29, ст. 4359; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5114, 5135) следующие изменения:

1) пункт 14 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случаях, предусмотренных статьей 31 настоящего Федерального закона, виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются правилами землепользования и застройки.";

2) дополнить статьей 31 следующего содержания:

"Статья 31. Особенности регулирования земельных и градостроительных отношений в населенных пунктах в составе особо охраняемых природных территорий

1. Населенные пункты могут быть включены в состав особо охраняемых природных территорий без изъятия расположенных на их территориях земельных участков и иной недвижимости у правообладателей (за исключением государственных природных заповедников), если это не противоречит режиму особой охраны соответствующей категории особо охраняемых природных территорий. В случае зонирования особо охраняемой природной территории населенные пункты включаются в состав функциональных зон, режим которых допускает осуществление хозяйственной деятельности.

2. Оборот земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории федерального или регионального значения, не ограничивается. Такие земельные участки могут находиться по основаниям, предусмотренным законом, в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, собственности граждан или юридических лиц либо относиться к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

3. Использование земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории, должно осуществляться с учетом режима особой охраны этой особо охраняемой природной территории. Градостроительный регламент применительно к территории такого населенного пункта устанавливается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и настоящим Федеральным законом. Положением об особо охраняемой природной территории могут устанавливаться требования к градостроительному регламенту.

4. Положения настоящей статьи не распространяются в отношении особо охраняемых природных территорий, полностью расположенных на территории населенного пункта, а если особо охраняемая природная территория расположена на территории населенного пункта частично, в отношении той ее части, которая расположена в границах населенного пункта.";

3) абзац первый пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"2. Земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах национальных парков, находятся в федеральной собственности и отчуждению не подлежат, за исключением земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, включенных в состав национальных парков.";

4) в статье 15:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В границах населенных пунктов, включенных в состав национальных парков, допускается также деятельность, указанная в подпунктах "б", "г" и "к" пункта 2 настоящей статьи, и деятельность, указанная в подпунктах "а", "е" и "ж" пункта 2 настоящей статьи, в части:

а) разведки и добычи подземных вод для целей питьевого водоснабжения и технического водоснабжения;

б) заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд, а также сбора гражданами других недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;

в) движения и стоянки механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием национальных парков, прогона домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест.";

б) в абзаце втором пункта 4 слова ", а также проекты развития населенных пунктов, находящихся" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Перечень видов социально-экономической деятельности, подлежащих согласованию, и порядок такого согласования устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

в) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. С федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся национальные парки, в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности, также согласовываются:

а) проекты документов территориального планирования муниципальных образований - в части установления границ населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков;

б) проекты правил землепользования и застройки - в части градостроительных регламентов, устанавливаемых применительно к территориям таких населенных пунктов.".

Статья 2

Подпункт 71 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5276; 2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 1, ст. 28; 2018, N 32, ст. 5114; N 53, ст. 8422; 2019, N 31, ст. 4453; N 51, ст. 7492; N 52, ст. 7768, 7771; 2020, N 29, ст. 4504; N 50, ст. 8061) изложить в следующей редакции:

"71) проектная документация:

объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, за исключением объектов социальной инфраструктуры, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, которые не относятся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I, II категорий и строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в населенных пунктах, указанных в статье 31 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны страны и безопасности государства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов в границах особо охраняемых природных территорий допускаются федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;".

Статья 3

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 52, ст. 5276; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 23, ст. 2380; N 50, ст. 5279; 2007, N 21, ст. 2455; N 26, ст. 3075; 2008, N 30, ст. 3597; 2011, N 50, ст. 7366; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4235; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 52; 2016, N 1, ст. 80; N 27, ст. 4287; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5135) следующие изменения:

1) в статье 27:

а) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) государственными природными заповедниками и национальными парками, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";";

б) подпункт 1 пункта 5 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях";

2) в статье 95:

а) пункт 2 дополнить предложениями следующего содержания: "Земли и земельные участки в границах населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий, относятся к землям населенных пунктов. Использование включенных в состав особо охраняемых природных территорий земель и земельных участков иных категорий ограничивается с учетом необходимости защиты природных комплексов особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий.";

б) абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;

в) в пункте 6 во втором предложении слова "и национальных парков" исключить, дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "Земельные участки в границах национальных парков не подлежат приватизации, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".";

г) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами "за пределами населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий".

Статья 4

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 21; N 23, ст. 2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5417; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4572, 4591; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 52, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 26, ст. 3377; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 72, 86; N 29, ст. 4342; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 79; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4303, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4766, 4767, 4829; 2018, N 1, ст. 39, 91; N 32, ст. 5105, 5123, 5133, 5134, 5135; 2019, N 26, ст. 3317; N 30, ст. 4097; N 31, ст. 4442; N 52, ст. 7790; 2020, N 29, ст. 4512; N 31, ст. 5013, 5023) следующие изменения:

1) в части 41 статьи 25 второе предложение дополнить словами ", а также в части установления границ населенных пунктов, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий";

2) статью 31 дополнить частью 84 следующего содержания:

"84. В случае, если в границах особо охраняемой природной территории федерального или регионального значения полностью расположен населенный пункт, проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к территории такого населенного пункта, находящейся в границах указанной особо охраняемой природной территории, подлежит согласованию соответственно с федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория. Предметом согласования является соответствие градостроительного регламента, устанавливаемого применительно к территории указанного населенного пункта, режиму особой охраны, предусмотренному законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях и положением об особо охраняемой природной территории. Согласование осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

3) часть 1 статьи 32 дополнить предложением следующего содержания: "Обязательным приложением к проекту правил землепользования и застройки, подготовленному применительно к территории населенного пункта, расположенного в границах особо охраняемой природной территории, является документ, подтверждающий согласование проекта правил землепользования и застройки с федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория.";

4) часть 7 статьи 36 после слов "в границах особо охраняемых природных территорий" дополнить словами "(за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий)";

5) пункт 6 части 5 статьи 51 изложить в следующей редакции:

"6) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением населенных пунктов, указанных в статье 31 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"), - федеральным органом исполнительной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория.".

Статья 5

Часть 6 статьи 34 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4771, 4829; 2018, N 32, ст. 5134, 5135; N 53, ст. 8464; 2019, N 29, ст. 3861) после слов "в том числе" дополнить словами "расположенного в границах особо охраняемой природной территории либо".

Статья 6

Положения статьи 31 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и статей 27 и 95 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к населенным пунктам, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Президент Российской Федерации В. Путин