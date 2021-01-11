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11.01.2021 21:58
Рубрика: Власть

Знать не следует

Персональные данные сотрудников некоторых ведомств защитят
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
Сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих, надзорных органов и военнослужащих отныне можно засекречивать даже в тех случаях, когда речь не идет о непосредственной угрозе жизни и здоровью конкретных работников. Поправки, обеспечивающие конфиденциальность сведений о защищаемых лицах, вносятся законом, который публикует "Российская газета".
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Необходимые изменения внесут в законы "О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", "О персональных данных", "Об оперативно-розыскной деятельности".

Фото: iStock
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Отмечается, что ранее по законодательству данная мера могла применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожала непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, подчеркивали авторы законопроекта, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников силовых ведомств, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует правосудию, борьбе с преступлениями.

В связи с этим закон дает возможность введения запрета "по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности". Исключением станут случаи, когда защищаемое лицо не против выдачи запрашиваемых сведений о нем, а также выявление их в ходе предварительного расследования по уголовному делу.

При этом запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, в ходе досудебного производства. Правда, и в этом случае "открыть" сведения можно будет только с разрешения следователя или дознавателя.

Исключением станут случаи, когда защищаемое лицо не против выдачи запрашиваемых сведений о нем, а также выявление подобных данных в ходе предварительного расследования по уголовному делу

Новая мера может быть распространена на судей, прокуроров, следователей, а также сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСБ и военнослужащих, принимавших участие в спецоперациях.

"Таким образом мы обеспечиваем защиту данной категории лиц от потенциальных угроз, причем не только для них самих, но и для их родных и близких", - пояснял суть закона член Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Он уточнял, что речь идет в том числе об угрозах со стороны иностранных спецслужб или наказанных силовиками преступников.

"Принятый закон расширяет возможности обеспечения личной безопасности сотрудников силовых структур. Процедура применения будет прописана в специальном постановлении правительства РФ", - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Власть Безопасность Правоохранительная система Закон "О персональных данных" Комментарии к документам

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