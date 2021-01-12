Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 515-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об осуществлении оперативно-розыскной деятельности"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1455; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 2, ст. 238; 2000, N 10, ст. 1067; 2001, N 26, ст. 2580; N 49, ст. 4566; 2002, N 50, ст. 4928; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2009, N 29, ст. 3601; 2011, N 1, ст. 16; N 7, ст. 901; N 50, ст. 7366; 2013, N 51, ст. 6697; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 7, ст. 1026; N 27, ст. 3945; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) часть первую статьи 1 дополнить словами ", а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом";

2) в части второй статьи 2 слова "принято решение о применении мер" заменить словами "применяются меры";

3) в части первой статьи 5:

а) в абзаце первом слова "могут применяться" заменить словом "применяются";

б) пункт 4 дополнить словами "и об их имуществе";

4) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе

При наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество защищаемых лиц органом, обеспечивающим безопасность, налагается временный запрет на выдачу находящихся у оператора сведений о личности защищаемых лиц и об их имуществе (о персональных данных), за исключением случаев, если такие сведения выясняются в установленном порядке в связи с производством по уголовному делу. Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе осуществляется оператором на основании решения органа, обеспечивающего безопасность, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Обеспечение конфиденциальности сведений может осуществляться в отношении лиц, перечисленных в пунктах 1 - 12 части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, также при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество. Конфиденциальность сведений может быть обеспечена в том числе одновременно с их вступлением в должность или назначением на должность. В этих случаях данная мера безопасности может быть применена также в отношении близких указанных лиц. Перечень лиц, в отношении которых может применяться такая мера безопасности, определяется руководителем соответствующего государственного органа, в котором работает (проходит службу) указанное лицо. При этом запрещается выдача находящихся у оператора сведений о личности таких лиц и об их имуществе (о персональных данных), за исключением случаев согласия указанного лица на их выдачу, выяснения указанных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности либо в связи с производством по уголовному делу, а также в порядке гражданского и (или) административного судопроизводства. Обеспечение конфиденциальности сведений осуществляется оператором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в отношении лиц, перечисленных в пунктах 1 - 10 и 12 части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, и их близких на основании решения органа федеральной службы безопасности, а в отношении лиц, перечисленных в пункте 11 части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, и их близких на основании решения органа, обеспечивающего их безопасность.

Формирование и ведение сведений о лицах, подлежащих государственной защите в соответствии с настоящей статьей, осуществляются в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.

Термины "персональные данные" и "оператор", используемые в настоящем Федеральном законе, применяются в том значении, в каком они используются в Федеральном законе от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".";

5) часть вторую статьи 13 дополнить предложением следующего содержания: "В случаях, предусмотренных частью второй статьи 9 настоящего Федерального закона, мера безопасности может применяться также при отсутствии реальной угрозы безопасности лица.";

6) в части четвертой статьи 14 слова "и сроков их осуществления" заменить словами ", а также сроков их осуществления (за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 9 настоящего Федерального закона)".

Статья 2

Главу II Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 1999, N 2, ст. 233; 2000, N 1, ст. 8; 2001, N 13, ст. 1140; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2005, N 49, ст. 5128; 2007, N 31, ст. 4008, 4011; 2008, N 18, ст. 1941; N 52, ст. 6227, 6235; 2011, N 1, ст. 16; N 48, ст. 6730; 2012, N 29, ст. 3994; 2013, N 14, ст. 1661; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6689; 2016, N 27, ст. 4238; N 28, ст. 4558; 2019, N 31, ст. 4470) дополнить статьей 121 следующего содержания:

"Статья 121. Недопустимость разглашения сведений об осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Сведения, содержащиеся в запросах, направляемых гражданам и организациям в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, не подлежат разглашению (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей), о чем указывается в соответствующем запросе.

Указанные сведения могут быть преданы гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.

Запрет на предание гласности сведений об осуществлении оперативно-розыскной деятельности не распространяется на сведения, которые:

оглашены в открытом судебном заседании либо преданы гласности в ходе досудебного производства с разрешения следователя, дознавателя;

изложены в заявлениях, жалобах и иных документах при оспаривании решений или действий органов (должностных лиц), осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

распространены органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, следователем, дознавателем, прокурором или судом в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным публичным способом.".

Статья 3

Пункт 6 части 2 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 52, ст. 6439; 2011, N 31, ст. 4701) дополнить словами ", в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них".

Президент Российской Федерации В. Путин