Samsung, подвинься. В Россию идет новый "дешевый монстр" от Xiaomi

На рынке Европы официально стартуют продажи смартфона Redmi 9T - нового "бюджетного монстра" от Xiaomi.

Смартфон оснащен 6,53-дюймовым экраном FullHD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру 8 Мп, чипом Snapdragon 662, а также памятью на 4/64, 4/128 и 6/128 Гб.

Фото: Xiaomi

Redmi 9T также отличается сверхъемким аккумулятором на 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт через USB-C (мощный сетевой адаптер в комплекте).

Что касается основной камеры, то в ней присутствуют основной модуль на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, а также макро и сенсор глубины.Возможна запись видео FullHD 30 кадров в секунду.

Еще одна приятная фишка - модуль NFC, а любители радио порадуются FM-радиоприемнику. Redmi 9T работает под управлением MIUI 12 на базе Android 10.

Стоимость девайса в Европе начинается от 180 евро, или около 16 тысяч рублей. Его главным конкурентом в России станет Samsung Galaxy M21 - он обладает практически идентичными характеристиками при схожей цене. При этом Xiaomi может привлекать скидками, а Samsung - долгим сроком обновления Android (целых три года).