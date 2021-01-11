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Рубрика: В мире

Саудовская Аравия построит климатически нейтральный город

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Amr Nabil Фото: AP Photo/Amr Nabil
Фото: AP Photo/Amr Nabil

Саудовская Аравия планирует в первом квартале текущего года приступить к строительству на северо-западе страны города с нулевым балансом выбросов углекислого газа. Метрополия рассчитана на один миллион жителей и создаст 380 тысяч рабочих мест, заявил в эфире государственного телевидения наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

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По словам принца, город войдет в промышленную зону "Неом" и должен будет питаться стопроцентно "чистой энергией". Строительство новых объектов на фоне падения цен на энергоносители должно расширить экономическую базу государства.

На создание флагманской бизнес-зоны на Красном море и в заливе Акаба потребуются инвестиции в размере около 500 миллиардов долларов. Работы развернутся на площади 26 500 квадратных километров. Строительство "Неом" с промышленным и логистическим центром планируется завершить в 2025 году, сообщает Bloomberg.

О проекте было объявлено еще в 2017 году. Однако усилия Эр-Рияда по привлечению иностранных доноров потерпели значительный провал в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи. Он погиб в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Первоначально саудовские власти отрицали причастность к его исчезновению. Это дело вызвало возмущение во всем мире. Падение цен на нефть и пандемия коронавируса нанесли стране тяжелый экономический удар.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Общество Экология

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